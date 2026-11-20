Blanket Washing Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घरों में कंबल और रजाई का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ठंड से बचने के लिए लोग मोटे कंबल, रजाई और गर्म चादरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण इनमें धूल, पसीना और गंदगी जमा होने लगती है। कई बार कंबल से बदबू भी आने लगती है। ऐसे में इनकी नियमित सफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि, भारी कंबल और मोटी रजाई को धोना आसान काम नहीं होता। कई लोगों को समझ नहीं आता कि इन्हें वॉशिंग मशीन में धोना सही है या हाथ से साफ करना चाहिए।

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अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तरीकों की मदद से आप घर पर ही कंबल और रजाई की सफाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा कि हर तरह के कंबल और रजाई को एक ही तरीके से नहीं धोया जा सकता। इनके कपड़े, वजन और अंदर भरी सामग्री के अनुसार सफाई का तरीका चुनना जरूरी है। आइए जानते हैं मशीन वॉश और हैंड वॉश के सही तरीके, ताकि आपके कंबल और रजाई लंबे समय तक मुलायम और साफ बने रहें।

कंबल या रजाई धोने से पहले उसका केयर लेबल जरूर चेक करें। इस पर साफ लिखा होता है कि कपड़े को मशीन में धो सकते हैं या केवल ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ऊनी, सिल्क और खास तरह की रजाई को बिना जानकारी के मशीन में धोने से उनका आकार और बनावट खराब हो सकती है।



वॉशिंग मशीन में कंबल कैसे धोएं?

अगर आपका कंबल मशीन वॉश के लिए सुरक्षित है, तो इन स्टेप्स को अपनाएं।



सबसे पहले कंबल को झाड़कर उसकी धूल निकाल दें।

मशीन की क्षमता के अनुसार ही कंबल डालें।

हल्के और माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें।

कपड़े के लेबल के अनुसार जेंटल या डेलिकेट वॉश मोड चुनें।

ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, यदि लेबल इसकी अनुमति देता हो।

धोने के बाद अतिरिक्त पानी निकालकर अच्छी तरह सुखाएं।

ध्यान रखें कि बहुत भारी कंबल को मशीन में जबरदस्ती न डालें। इससे मशीन और कंबल दोनों को नुकसान हो सकता है।



हाथ से रजाई और कंबल धोने का तरीका



अगर आपके पास बड़ी वॉशिंग मशीन नहीं है या कंबल हैंड वॉश के लिए है, तो उसे बड़े टब में साफ कर सकते हैं।

सबसे पहले टब में ठंडा या हल्का गुनगुना पानी भरें। इसमें थोड़ा माइल्ड डिटर्जेंट मिलाएं। कंबल को पानी में डालकर कुछ देर भिगोएं, यदि लेबल इसकी अनुमति देता हो। हाथों से हल्के दबाव के साथ सफाई करें। साफ पानी से तब तक धोएं, जब तक साबुन निकल न जाए। अतिरिक्त पानी धीरे-धीरे निकालें।

कंबल को जोर से रगड़ने या मरोड़ने से बचें।



रजाई की बदबू कैसे दूर करें?

अगर रजाई में हल्की सी बदबू आ रही है, तो उसे अच्छी हवा वाली जगह पर फैलाकर रखें। कपड़े के अनुसार धूप में सुखाएं। इससे नमी कम करने और ताजगी बनाए रखने में मदद मिलती है। रजाई को पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें।



कंबल और रजाई सुखाते समय इन बातों का रखें ध्यान



कंबल को पूरी तरह सूखने दें।

मोटी रजाई को बीच-बीच में पलटें।

कपड़े के अनुसार ही धूप या छांव में सुखाएं।

गीली रजाई को मोड़कर न रखें।

बहुत तेज गर्मी या हीटर से सीधे सुखाने से बचें।

कंबल धोते समय न करें ये गलतियां

कंबल धोते समय बहुत ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल न करें। ब्लीच का इस्तेमाल तभी करें जब केयर लेबल इसकी अनुमति देता हो। ऊनी कंबल को गर्म पानी में धोने से बचें। मशीन में क्षमता से अधिक कपड़े भरने की गलती भी न करें।