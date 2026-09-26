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Hindi News ›   Lifestyle ›   How to Stop Potatoes From Sprouting Quickly: 7 Easy Kitchen Storage Tips

स्टोरेज टिप्स: आलू को सड़ने और अंकुरित होने से बचाने के लिए अपनाएं ये घरेलू तरीके

Sat, 26 Sep 2026 12:02 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 26 Sep 2026 12:02 PM IST
सार

Prevent Potatoes From Sprouting: आलू को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें सही जगह और सही तरीके से स्टोर किया जाए। बहुत ज्यादा रोशनी, गर्मी और नमी आलू की स्टोरेज लाइफ को प्रभावित कर सकती है।

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How to Stop Potatoes From Sprouting Quickly: 7 Easy Kitchen Storage Tips
आलू को सड़ने या अंकुरित होने से कैसे बचाएं - फोटो : ai

विस्तार
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Kitchen Storage Tips: आलू लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली ऐसी सब्जी है, जिसे लोग अक्सर एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीदकर रख लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आलू पर छोटे-छोटे अंकुर यानी आंखें निकलने लगती हैं। इसके बाद आलू सिकुड़ने लगता है और उसकी क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आलू को किस तरह स्टोर किया जाए, ताकि वह जल्दी अंकुरित न हो।

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आलू को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें सही जगह और सही तरीके से स्टोर किया जाए। बहुत ज्यादा रोशनी, गर्मी और नमी आलू की स्टोरेज लाइफ को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आलू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वातावरण ठंडा, सूखा और अंधेरा हो।

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इसके अलावा आलू को स्टोर करते समय कुछ आम गलतियों से बचना भी जरूरी है। कई लोग आलू को प्लास्टिक बैग में बंद करके रखते हैं या उन्हें अन्य फलों-सब्जियों के साथ रख देते हैं, जिससे वे जल्दी खराब हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके, जिनसे घर पर आलू को बेहतर तरीके से स्टोर किया जा सकता है।

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आलू को ठंडी और अंधेरी जगह रखें

आलू को ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप न आती हो। रसोई की किसी ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर इन्हें रखना बेहतर हो सकता है। तेज रोशनी से आलू में हरेपन और अंकुर निकलने की समस्या बढ़ सकती है।


प्लास्टिक बैग से बचें

आलू को पूरी तरह बंद प्लास्टिक बैग में रखने के बजाय जूट की बोरी, पेपर बैग या हवादार टोकरी का इस्तेमाल करें। हवा का थोड़ा आवागमन नमी को जमा होने से रोकने में मदद करता है।


आलू को धोकर स्टोर न करें

आलू को इस्तेमाल से ठीक पहले धोना बेहतर है। स्टोरेज से पहले धोने पर सतह पर नमी रह सकती है, जिससे आलू के जल्दी खराब होने का जोखिम बढ़ सकता है।


प्याज के साथ न रखें

आलू और प्याज को एक ही कंटेनर में रखना अच्छा विचार नहीं है। दोनों से निकलने वाली गैसें और नमी उनके स्टोरेज को प्रभावित कर सकती हैं। बेहतर है कि दोनों को अलग-अलग जगह रखें।


खराब आलू तुरंत अलग करें

स्टोर किए हुए आलू को समय-समय पर जरूर देखें। अगर कोई आलू सड़ने लगा है, बहुत नरम हो गया है या उसमें फफूंद दिखाई दे रही है, तो उसे बाकी आलू से अलग कर दें। इससे खराबी दूसरे आलू तक फैलने की संभावना कम हो सकती है।


फ्रिज में रखने से पहले सोचें

आम तौर पर कच्चे आलू को घर की ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना अधिक उपयुक्त माना जाता है। बहुत ठंडे तापमान में रखने से उनके स्वाद और पकने के तरीके पर असर पड़ सकता है।


बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदने से बचें

अगर घर में आलू का इस्तेमाल कम होता है, तो जरूरत के मुताबिक ही खरीदें। कम मात्रा में खरीदने से लंबे समय तक स्टोर करने और अंकुर निकलने की समस्या से बचना आसान हो सकता है।

 नोट: अगर आलू हरे पड़ गए हैं, बहुत कड़वे लगते हैं, सड़ चुके हैं या उनमें बड़े अंकुर के साथ खराबी दिखाई दे रही है, तो उन्हें खाने से पहले सावधानी बरतें। सिर्फ अंकुर हटाने से हर स्थिति में आलू सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है।

 

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