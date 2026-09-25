मच्छरों की बीमारी: मलेरिया कब बन जाता है जानलेवा? जानिए पहले से ही बचाव के लिए क्या करें

1 of 4 मलेरिया की समस्या - फोटो : amar ujala







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मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। यह एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। आमतौर पर यह मच्छर बरसाती मौसम में अधिक पनपते हैं। इनमें प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, जो मच्छर के काटने के बाद खून में मिल जाता है। अधिकतर यह शाम के समय काटते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों को मलेरिया से बचाव के उपाय करते रहना जरूरी है।



मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है। हर साल इसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। मलेरिया की रोकथाम और बचाव के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, समय रहते सही उपचार न होने के कारण इसका जोखिम बढ़ सकता है।



इस लेख के माध्यम से हम आपको मलेरिया से बचाव के बारे में बताएंगे।

2 of 4 मच्छरों से होने वाली बीमारियां - फोटो : Freepik.com

मलेरिया का जोखिम



मलेरिया का बुखार मधुमेह, कैंसर, एचआइवी मरीजों समेत बच्चों के लिए भी घातक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवा लें। बता दें, इन बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। एचआईवी संक्रमित मरीजों के लिए मलेरिया घातक हो सकता है, वहीं किशोरों के विकासशील मस्तिष्क के लिए ये हानिकारक हो सकता है।



प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट शरीर में रक्त द्वारा प्रवेश कर के गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ऐसे में ये मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है।

3 of 4 मलेरिया बुखार का खतरा - फोटो : Adobe Stock

मलेरिया होने पर क्या करें?



यदि आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली चीजों का अधिक सेवन करना चाहिए। ताजे फलों का रस, नारियल पानी, ग्लूकोज का पानी पीना चाहिए। ये तरल पदार्थ शरीर से मलमूत्र के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। इससे तेजी से ठीक होने की संभावना रहती है।

हल्दी भी लाभकारी हो सकती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। हालांकि, सर्वप्रथम आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए तथा बताई गई दवा का सेवन करना चाहिए।

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4 of 4 मच्छरों से होने वाली बीमारियां - फोटो : Freepik.com