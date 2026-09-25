सेहत की बात: कोलेस्ट्रॉल घटाने से लेकर हड्डियों की मजबूती तक, ये हरी सब्जी देती है कई सारे फायदे

1 of 4 ब्रोकली खाने के फायदे - फोटो : Freepik.com







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डाइट में सुधार करना सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके लिए आहार में उन चीजों को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करने की सलाह देते हैं जिनसे जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से प्राप्ति हो सके। हरी सब्जियां हमारे आहार में जरूरी शामिल होनी चाहिए, ब्रोकली इसमें काफी फायदेमंद हो सकती है।



ब्रोकली दिखने में फूलगोभी जैसी लगती है, लेकिन पोषण के मामले में इसमें कई ऐसे जरूरी तत्व मौजूद होते हैं, जिनकी शरीर को रोज जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि वजन कंट्रोल करने से लेकर संतुलित आहार तक, अलग-अलग डाइट प्लान में इसे जगह दी जाती है।



ब्रोकली में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कई प्राकृतिक पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा के लिए उपयोगी है, जबकि विटामिन के हड्डियों और सामान्य रक्तस्राव नियंत्रण से जुड़ा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसके अलावा ब्रोकली में फोलेट, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं।

2 of 4 ब्रोकली के फायदे - फोटो : Freepik.com

विटामिन और जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत



ब्रोकली लो कैलोरी वाली ऐसी सब्जी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं।

करीब 100 ग्राम ब्रोकली से दिनभर की विटामिन सी की जरूरत का लगभग 91 प्रतिशत और विटामिन के का करीब 77 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हो सकता है।

विटामिन सी शरीर में एंटीऑक्सिडेंट की तरह काम करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है। यह त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

विटामिन के शरीर में सामान्य रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया और हड्डियों के स्वास्थ्य में भूमिका निभाता है।

ब्रोकली में फोलेट यानी विटामिन बी9 भी पाया जाता है। यह कोशिकाओं के सामान्य कामकाज और ऊतकों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व है। गर्भावस्था के दौरान फोलेट की जरूरत विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है।

3 of 4 हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद - फोटो : Freepik.com

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद



ब्रोकली को हृदय के लिए भी फायदेमंद सब्जियों में शामिल किया जाता है। इसके पीछे एक वजह यह है कि इसमें मौजूद पोषक तत्व और यौगिक शरीर में हृदय रोग से जुड़े कुछ जोखिम कारकों को कम करने में मददगार हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों में ब्रोकली खाने वाले लोगों में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम होने की बात सामने आई है।

एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड हृदय रोग के जोखिम से जुड़े प्रमुख कारक हैं।

इसके अलावा ब्रोकली में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिनमें सूजन यानी इंफ्लामेशन कम करने वाले गुण हो सकते हैं।

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4 of 4 आहार में ब्रोकली के फायदे - फोटो : Freepik.com