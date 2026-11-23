Winter Clothes Smell: सर्दियों का मौसम आते ही कपड़े सुखाने की समस्या बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में धूप कम निकलती है और नमी के कारण कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते। कई बार कपड़े बाहर से सूखे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर हल्की नमी रह जाती है।

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यही नमी धीरे-धीरे कपड़ों में सीलन और अजीब तरह की बदबू पैदा करने लगती है। खासकर मोटे स्वेटर, जैकेट, मोजे, तौलिये और जींस में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार लोग बदबू दूर करने के लिए कपड़ों पर महंगा परफ्यूम या रूम फ्रेशनर छिड़क देते हैं, लेकिन इससे समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती।अगर आपके भी सर्दियों के कपड़ों से सीलन की बदबू आ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं है। बस कपड़ों को सही तरीके से धोना, सुखाना और अलमारी में रखने का तरीका बदलना होगा। आइए जानते हैं कुछ आसान ट्रिक्स, जिनकी मदद से सर्दियों में भी कपड़े रहेंगे साफ और फ्रेश।

सर्दियों में कपड़ों से बदबू आने की सबसे बड़ी वजह उनका पूरी तरह न सूखना है। इसलिए कपड़े धोने के बाद उन्हें ऐसी जगह सुखाएं जहां हवा का अच्छा आवागमन हो। अगर धूप निकल रही है तो कपड़ों को कुछ समय धूप में जरूर रखें। धूप न होने पर पंखे या हवादार कमरे में कपड़े सुखाएं। ध्यान रखें कि गीले कपड़ों को सीधे अलमारी में न रखें।



कपड़ों से आने वाली सीलन की बदबू कम करने के लिए सफेद सिरका मददगार हो सकता है। कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन के फैब्रिक सॉफ्टनर वाले हिस्से में थोड़ा सफेद सिरका डाल सकते हैं। इससे बदबू कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, सिरके को ब्लीच या अन्य क्लीनिंग केमिकल के साथ कभी न मिलाएं। नाजुक कपड़ों पर इस्तेमाल करने से पहले उनके केयर लेबल को जरूर देखें।बेकिंग सोडा कपड़ों की दुर्गंध कम करने का एक आसान घरेलू विकल्प है। बदबूदार कपड़ों को धोते समय डिटर्जेंट के साथ थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कपड़ों में मौजूद अप्रिय गंध कम करने में मदद मिल सकती है। नाजुक कपड़ों पर इस्तेमाल से पहले सावधानी बरतें।कई बार कपड़े धोने के बाद भी अलमारी में रखे-रखे उनमें सीलन की बदबू आने लगती है। इसकी वजह अलमारी के अंदर मौजूद नमी हो सकती है। इससे बचने के लिए अलमारी में सिलिका जेल पैकेट या बाजार में मिलने वाले नमी सोखने वाले उत्पाद रखें। अलमारी को समय-समय पर खोलकर हवा भी लगने दें।

कई लोग कपड़े धोने के लिए इकट्ठा करते समय गीले या पसीने वाले कपड़ों को लंबे समय तक एक ही जगह रख देते हैं। इससे उनमें बदबू और फफूंद पनपने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गीले कपड़ों को तुरंत सुखाएं और कपड़े धोने तक उन्हें हवादार जगह पर रखें।



कपड़ों के बीच रखें पर्याप्त जगह



अलमारी में कपड़ों को बहुत ज्यादा ठूंसकर रखने से हवा का आवागमन रुक जाता है। इससे नमी बनी रह सकती है और कपड़ों में बदबू आने लगती है। इसलिए कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखें और अलमारी में थोड़ी खाली जगह जरूर छोड़ें।