किचन टिप्स: आटा लंबे समय तक खराब न हो, इसके लिए क्या करें?

LongTime Flour storage tips: गेहूं का आटा भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है और ज्यादातर घरों में इसका इस्तेमाल रोजाना होता है। कई लोग बार-बार खरीदारी से बचने के लिए एक साथ ज्यादा मात्रा में आटा खरीदकर रख लेते हैं। लेकिन सही तरीके से स्टोर न करने पर आटे में घुन और कीड़े लग सकते हैं, नमी आ सकती है और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। ऐसे में आटे को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए सही स्टोरेज तरीके अपनाना बेहद जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको आटे को लंबे समय तक फ्रेश रखने के कुछ उपायों के बारें में बताने जा रहे हैं। जिससे आप महीनों तक आटे को स्टोर कर सकते हैं।