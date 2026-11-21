सर्दियों का मौसम आते ही कपड़े सुखाना घरों में एक बड़ी समस्या बन जाता है। खासकर जब कई दिनों तक धूप नहीं निकलती या मौसम में नमी बनी रहती है, तो कपड़े सूखने में काफी समय लगाते हैं। कई बार सुबह धोए गए कपड़े शाम तक भी गीले रहते हैं। ऐसे में रोजमर्रा के कामों में परेशानी होने लगती है। बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों के कपड़ों तक, हर किसी को जल्दी सूखे कपड़ों की जरूरत होती है।

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सर्दियों में तापमान कम होने और हवा में नमी अधिक होने के कारण कपड़ों में मौजूद पानी धीरे-धीरे वाष्पित होता है। यही वजह है कि गर्मियों के मुकाबले ठंड के मौसम में कपड़े सूखने में ज्यादा समय लेते हैं। कई लोग कपड़ों को घर के अंदर सुखाते हैं, लेकिन सही जगह और सही तरीका न अपनाने से उनमें सीलन और बदबू आने लगती है।

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हालांकि, अब आपको कपड़े सुखाने के लिए सिर्फ धूप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद सामान्य चीजों और कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से आप बिना धूप के भी कपड़ों को जल्दी सुखा सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में कपड़े जल्दी सुखाने के 7 आसान और असरदार तरीके।



कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ें

कपड़े जल्दी सुखाने के लिए सबसे जरूरी है कि उनमें अतिरिक्त पानी न रहे। वॉशिंग मशीन में धोते समय स्पिन या ड्राई मोड का इस्तेमाल करें। इससे कपड़ों का काफी पानी निकल जाता है और उन्हें सूखने में कम समय लगता है। हाथ से धोने पर भी कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ें, लेकिन नाजुक कपड़ों को ज्यादा न मरोड़ें।

कपड़े सुखाते समय उन्हें एक-दूसरे से चिपकाकर न रखें। हर कपड़े के बीच थोड़ी जगह छोड़ें, ताकि हवा आसानी से आ-जा सके। इससे कपड़े जल्दी सूखने में मदद मिलती है।



पंखे की हवा में सुखाएं कपड़े

अगर धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़ों को पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। पंखे की हवा कपड़ों की सतह से नमी हटाने में मदद करती है। ध्यान रखें कि कमरे में हवा आने-जाने की उचित व्यवस्था हो।



खिड़की और दरवाजे के पास रखें स्टैंड

कपड़े सुखाने वाला स्टैंड ऐसी जगह रखें जहां प्राकृतिक हवा आती हो। खिड़की के पास कपड़े रखने से हवा का प्रवाह बना रहता है। हालांकि, बारिश या बहुत ज्यादा नमी वाली हवा से बचें।



मोटे कपड़ों को उलट-पलट करते रहें

सर्दियों में स्वेटर, जींस और जैकेट जैसे मोटे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। इन्हें बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि दोनों तरफ हवा लग सके। इससे कपड़ों की नमी कम होने में मदद मिलती है।



साफ और सूखे तौलिए का इस्तेमाल करें

अगर कोई कपड़ा ज्यादा गीला है, तो उसे एक साफ सूखे तौलिए के ऊपर फैलाएं और तौलिए के साथ हल्के हाथों से रोल करें। तौलिया अतिरिक्त पानी सोखने में मदद करेगा। इसके बाद कपड़े को हैंगर पर टांग दें।



डीह्यूमिडिफायर या ड्रायर का करें इस्तेमाल

अगर आपके घर में डीह्यूमिडिफायर या कपड़े सुखाने वाला ड्रायर है, तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल काफी मददगार हो सकता है। डीह्यूमिडिफायर कमरे की अतिरिक्त नमी कम करता है, जबकि ड्रायर कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करता है। इस्तेमाल करते समय मशीन के निर्देशों का पालन करें।



जरूरी सावधानियां

