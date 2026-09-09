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क्लीनिंग टिप्स: काले और गंदे स्विच बोर्ड को मिनटों में करें साफ, दिखेंगे बिल्कुल नए

Wed, 09 Sep 2026 04:23 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 09 Sep 2026 04:23 PM IST
सार

Cleaning hacks: स्विच बोर्ड को एकदम काला होने का इंतजार करने के बजाय नियमित रूप से सूखे कपड़े से साफ करना बेहतर है। सप्ताह में एक बार हल्की सफाई और समय-समय पर डीप क्लीनिंग करने से सफेद बोर्ड लंबे समय तक साफ और चमकदार दिखाई दे सकते हैं

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How to Clean Dirty White Switch Boards and Make Them Shine Again
गंदे स्विचबोर्ड को कैसे साफ करें - फोटो : Ai

विस्तार
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घर की सफाई करते समय हम अक्सर फर्श, दीवारों, खिड़कियों और फर्नीचर पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन स्विच बोर्ड की सफाई अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। रोजाना बार-बार हाथ लगाने, धूल, तेल और उंगलियों की गंदगी के कारण सफेद रंग के स्विच बोर्ड धीरे-धीरे काले और पीले दिखाई देने लगते हैं। कई बार रसोई या मुख्य दरवाजे के पास लगे स्विच बोर्ड पर गंदगी ज्यादा जम जाती है, जिससे पूरा कमरा साफ होने के बावजूद घर का लुक खराब लग सकता है।

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हालांकि स्विच बोर्ड साफ करते समय सबसे जरूरी बात सुरक्षा है। बिजली से जुड़े उपकरणों पर पानी या गीले कपड़े का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सफाई शुरू करने से पहले संबंधित सर्किट की बिजली बंद करना और बोर्ड को पूरी तरह सूखे या हल्के नम कपड़े से सावधानीपूर्वक साफ करना बेहतर है। किसी भी तरल पदार्थ को सीधे स्विच बोर्ड पर स्प्रे नहीं करना चाहिए।
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अगर आपके घर के सफेद स्विच बोर्ड भी काले और गंदे हो गए हैं, तो इन आसान तरीकों से उन्हें साफ कर सकते हैं।
 

  • सबसे पहले बिजली बंद करें

स्विच बोर्ड की सफाई करने से पहले सबसे जरूरी कदम बिजली की सप्लाई बंद करना है। संभव हो तो संबंधित सर्किट को मेन स्विच या MCB से बंद करें। इसके बाद भी यह सुनिश्चित करें कि सफाई के दौरान पानी या किसी तरल पदार्थ का सीधा इस्तेमाल न हो।

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सफाई के लिए कपड़े को हल्का नम करने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें। बोर्ड के आसपास या स्विच के अंदर पानी जाने से बचना बेहद जरूरी है।

  • सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से हटाएं धूल

कई बार स्विच बोर्ड पर केवल धूल और हल्के हाथों के निशान होते हैं। ऐसे में सबसे पहले एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से बोर्ड को अच्छी तरह साफ करें। स्विच के किनारों और छोटे कोनों की सफाई के लिए सूखे, मुलायम ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह तरीका रोजाना या सप्ताह में एक बार सफाई के लिए अच्छा है और इससे गंदगी ज्यादा जमा नहीं होती।
 

  • हल्के साबुन वाले कपड़े से साफ करें

अगर स्विच बोर्ड पर हल्के दाग या तेल के निशान हैं, तो कपड़े को हल्के साबुन वाले पानी में भिगोकर पूरी तरह निचोड़ लें। कपड़ा केवल हल्का नम होना चाहिए, उससे पानी टपकना नहीं चाहिए।
 

अब धीरे-धीरे बोर्ड की बाहरी सतह को पोंछें। इसके बाद तुरंत सूखे कपड़े से दोबारा साफ कर लें। ध्यान रखें कि पानी स्विच के आसपास की दरारों या अंदर के हिस्से में बिल्कुल न जाए।


 

  • जिद्दी गंदगी के लिए सफाई करें सावधानी से

अगर सफेद बोर्ड पर लंबे समय से काली गंदगी जमी है, तो उसे जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से साफ करें। बहुत अधिक तेज केमिकल, एसिड, ब्लीच या घर्षण वाले पाउडर का इस्तेमाल करने से प्लास्टिक की सतह खराब हो सकती है और बोर्ड का रंग फीका पड़ सकता है।
 

ऐसे मामलों में हल्के घरेलू क्लीनर का इस्तेमाल केवल कपड़े पर लगाकर किया जा सकता है। क्लीनर को कभी भी सीधे स्विच बोर्ड पर स्प्रे न करें।
 

  • पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें

स्विच बोर्ड के किनारों और छोटे हिस्सों में जमी धूल हटाने के लिए सूखे और साफ पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रश को बहुत हल्के हाथों से चलाएं ताकि स्विच के आसपास का हिस्सा साफ हो जाए।
 

ब्रश पर पानी या अधिक मात्रा में क्लीनिंग लिक्विड लगाने से बचें। सफाई के बाद सूखे कपड़े से बोर्ड को अच्छी तरह पोंछना जरूरी है।

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