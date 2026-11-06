कर्टेन क्लीनिंग टिप्स: दिवाली से पहले चमकाएं घर के पर्दे, बिना उतारे ऐसे करें साफ

How To Clean Curtains At Home: दिवाली से पहले घर की साफ-सफाई में पर्दों को साफ करना भी एक जरूरी काम है। खासकर भारी पर्दों को रॉड से उतारना, धोना और फिर दोबारा लगाना काफी मेहनत वाला काम होता है। इसी वजह से कई बार लोग पर्दों की सफाई को टाल देते हैं। लेकिन अब इसके लिए आपको बार-बार पर्दे उतारने और धोने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तरीकों से पर्दे लगे रहने पर भी उन पर जमी धूल और गंदगी को साफ किया जा सकता है। दरअसल, पर्दों की नियमित सफाई करने से उन पर धूल-मिट्टी जमा नहीं होती और बार-बार धुलाई की जरूरत भी कम पड़ती है। ऐसे में दिवाली की सफाई के दौरान आप कुछ आसान क्लीनिंग टिप्स अपना सकते हैं। इनकी मदद से बिना ज्यादा मेहनत किए पर्दों को साफ और चमकदार रखा जा सकता है।







धूल हटाने के लिए इस्तेमाल करें वैक्यूम क्लीनर

पर्दों की सफाई करते समय सबसे पहले उन पर जमी धूल को हटाना जरूरी है। इसके लिए वैक्यूम क्लीनर के साथ सॉफ्ट अपहोल्स्ट्री या ब्रश अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्दों को ऊपर से नीचे की ओर धीरे-धीरे साफ करें। इस दौरान वैक्यूम क्लीनर को जल्दबाजी में चलाने के बजाय लंबे और एक समान स्ट्रोक का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से ऐसा करने से पर्दों पर धूल की परत जमने से बच सकती है और बार-बार गहराई से सफाई करने की जरूरत भी कम हो जाती है।

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अगर वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने के बाद भी पर्दों पर बारीक धूल, बाल या रोएं रह जाते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए लिंट रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका खासतौर पर हल्के और नाजुक पर्दों की सफाई के लिए उपयोगी है। इसके लिए लिंट रोलर को पर्दों के उन हिस्सों पर धीरे-धीरे चलाएं, जहां धूल या बाल चिपके हुए दिखाई दे रहे हों। इससे कपड़े को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना बारीक गंदगी हटाने में मदद मिलती है।

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स्टीमर की मदद से दूर करें पर्दों की सिलवटें और बदबू

पर्दों को रॉड से उतारे बिना साफ और फ्रेश रखने के लिए हैंडहेल्ड गारमेंट स्टीमर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से कपड़े पर जमी धूल को ढीला करने, बदबू कम करने और सिलवटें हटाने में मदद मिलती है। इसके लिए स्टीमर में डिस्टिल्ड वॉटर भरें, ताकि पर्दों पर पानी के खनिजों के निशान न पड़ें। स्टीमर चलाते समय उसके नोजल को कपड़े से कुछ इंच की दूरी पर रखें और ऊपर से नीचे की ओर धीरे-धीरे स्टीम दें। ध्यान रखें कि स्टीमर को सीधे कपड़े से न सटाएं और पर्दे को जरूरत से ज्यादा गीला न होने दें। हालांकि, इस तरीके को अपनाने से पहले पर्दे के केयर लेबल को जरूर जांच लें, खासकर अगर कपड़ा नाजुक है।





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पर्दों को झाड़कर हटाएं जमी हुई धूल

पर्दों पर जमी धूल हटाने के लिए हमेशा किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती। इसके लिए पर्दे के निचले हिस्से को पकड़कर खिड़की या बालकनी के पास हल्के हाथों से झाड़ें। इससे कपड़े पर जमी ढीली धूल बाहर निकल सकती है। इस दौरान खिड़की खुली रखें, ताकि धूल दोबारा कमरे में न फैले। वहीं, अगर पर्दे मोटे और भारी हैं और आसानी से धूल नहीं निकल रही है, तो झाड़ू या पोछे के डंडे से कपड़े पर हल्की थपकी दे सकते हैं। इससे जमी हुई धूल को हटाने में मदद मिलेगी।

पर्दों पर लगे दागों को साफ करते समय रखें ध्यान

अगर पर्दे पर सिर्फ धूल नहीं बल्कि कोई दाग भी है, तो उसे हटाने के लिए जोर से रगड़ने से बचें। एक मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्का गीला करें और उसमें थोड़ी मात्रा में माइल्ड डिटर्जेंट लें। दाग को बाहर की तरफ से अंदर की ओर धीरे-धीरे थपथपाकर साफ करें, इससे दाग के और फैलने की संभावना कम होती है। सफाई शुरू करने से पहले पर्दे के किसी छिपे हुए हिस्से पर इस तरीके को जरूर टेस्ट करें, ताकि यह पता चल सके कि कपड़े या उसके रंग पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ रहा। रगड़ने के बजाय ब्लॉट करने से कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम रहता है।







कब करनी चाहिए पर्दों की पूरी सफाई

पर्दों को बिना उतारे साफ करने के ये तरीके रोजाना जमा होने वाली धूल और हल्की गंदगी हटाने में मददगार हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पर्दों को पूरी तरह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय-समय पर उनकी गहरी सफाई करना भी जरूरी है। आमतौर पर हर तीन से छह महीने में पर्दों को अच्छी तरह धोना या जरूरत के अनुसार प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना बेहतर माना जाता है। हालांकि, सफाई का समय इस बात पर भी निर्भर करता है कि कमरे में कितनी धूल और गंदगी जमा होती है। पर्दों को लंबे समय तक साफ रखने के लिए हर सप्ताह वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें और बीच-बीच में स्टीम या हल्की झाड़-पोंछ भी करते रहें।

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