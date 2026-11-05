Diwali Home Cleaning Tips In Hindi: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों में साफ-सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस मौके पर हर कोई अपने घर को साफ और चमकदार बनाना चाहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर स्वच्छ घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यही वजह है कि लोग त्योहार से पहले घर के हर कोने की अच्छी तरह सफाई करते हैं। हालांकि, व्यस्त दिनचर्या के चलते कई बार लोगों को सफाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता। ऐसे में सही प्लानिंग के साथ महज एक दिन में पूरे घर की सफाई की जा सकती है। आइए जानते हैं इसके आसान तरीके।

घर की सफाई की शुरुआत ऐसे करें

दिवाली की साफ-सफाई शुरू करने से पहले घर में बिखरे सामान को व्यवस्थित करना जरूरी है। इसके लिए कपड़े, जूते, किताबें और अन्य जरूरी चीजों को उनकी तय जगह पर रखें। वहीं, लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आने वाले सामान को छांटकर अलग कर दें। इससे घर में सफाई करना आसान होगा और आपका समय भी बचेगा।

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घर की सफाई की शुरुआत कमरों से करें। सबसे पहले कमरों की बेड की चादरें और तकिए के कवर बदल दें। इसके बाद कमरों में रखी अलमारी, टेबल, पंखे, खिड़कियों और दरवाजों पर जमी धूल को अच्छी तरह साफ करें। बेड के नीचे और कमरे के कोनों की सफाई करना भी न भूलें। साथ ही, अलमारी के अंदर और बाहर रखे सामान को व्यवस्थित करें। आखिर में पूरे कमरे में झाड़ू लगाने के बाद फर्श पर पोछा लगाएं, ताकि कमरे साफ और चमकदार नजर आएं।

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दिवाली 2026:

दिवाली की सफाई के दौरान किचन पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि त्योहार के समय यहां सबसे ज्यादा पकवान तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले गैस चूल्हे और उसके आसपास जमा तेल व चिकनाई को साफ करें। इसके बाद किचन प्लेटफॉर्म, सिंक, टाइल्स और कैबिनेट को अच्छी तरह पोंछ लें। मसालों के डिब्बों और फ्रिज के बाहरी हिस्से की भी सफाई करें। साथ ही, एक्सपायरी हो चुके सामान और बेकार डिब्बों को किचन से हटा दें। आखिर में फर्श पर पोछा लगाकर किचन को साफ-सुथरा और चमकदार बनाएं।

दिवाली की साफ-सफाई के दौरान बाथरूम की सफाई करना भी जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले वहां रखे खाली डिब्बों और बेकार सामान को हटा दें। इसके बाद टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, नल और शॉवर को क्लीनर की मदद से अच्छी तरह साफ करें। टाइल्स पर जमी गंदगी को ब्रश से हटाएं और शीशे व दरवाजों को साफ कपड़े से पोंछ लें। आखिर में बाथरूम के फर्श को पानी से धोकर अच्छी तरह सूखने दें। इससे आपका बाथरूम साफ और चमकदार नजर आएगा।







आखिर में घर के हर कोने को चमकाएं

जब घर के सभी कमरों, किचन और बाथरूम की सफाई पूरी हो जाए, तो आखिर में पूरे घर में झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर चलाएं। इसके बाद फर्श पर अच्छी तरह पोछा लगाएं और दरवाजों व खिड़कियों को साफ कपड़े से पोंछ लें। घर में ताजी हवा और रोशनी आने के लिए कुछ देर खिड़कियां खुली रखें। सफाई पूरी होने के बाद घर को रंगोली, ताजे फूलों और दीयों से सजाएं। इससे दिवाली पर आपका आशियाना साफ-सुथरा और खूबसूरत नजर आएगा।







कम समय में सफाई के लिए अपनाएं ये जरूरी टिप्स