How to clean Home Air: बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच घर को सुरक्षित और स्वच्छ रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से बाहर का प्रदूषण अंदर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। घर के भीतर भी कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जो हवा को प्रदूषित कर सकती हैं। रसोई में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं, धूल-मिट्टी, अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाली कॉइल, सफाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और नमी के कारण पनपने वाली फफूंद घर की हवा को खराब कर सकती है।



खराब इनडोर एयर क्वालिटी का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है। इसलिए केवल घर की साफ-सफाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि घर के भीतर की हवा को स्वच्छ बनाए रखना भी जरूरी है।

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सही समय पर खोलें घर की खिड़कियां

इसके लिए महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदना हर बार जरूरी नहीं होता। कुछ छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके भी घर के वातावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान तरीके, जिनकी मदद से आप घर की हवा को साफ रखने के साथ परिवार की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं।घर की हवा में मौजूद धूल के कण एलर्जी और सांस संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए फर्नीचर, पंखे, खिड़कियों, पर्दों और सोफे की नियमित सफाई करें। झाड़ू लगाने के बजाय गीले कपड़े से फर्श और सतहों की सफाई करना बेहतर है, क्योंकि सूखी झाड़ू से धूल दोबारा हवा में फैल सकती है। बेडशीट, तकिए के कवर और पर्दों को भी समय-समय पर धोते रहें।

घर के भीतर ताजी हवा का आना बेहद जरूरी है। लगातार दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से घर में मौजूद प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है। ऐसे में मौसम और बाहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को ध्यान में रखते हुए खिड़कियां और दरवाजे खोलें। जब बाहर की हवा साफ हो, तब कुछ समय के लिए क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। इससे घर के भीतर जमा प्रदूषित हवा बाहर निकलने में मदद मिलती है। हालांकि, बाहर प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर खिड़कियां खोलने से बचें।



रसोई में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें

खाना बनाते समय रसोई में धुआं, भाप और तेल के सूक्ष्म कण हवा में फैलते हैं। खासकर तलने, भूनने और तेज आंच पर खाना पकाने के दौरान इनकी मात्रा बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन चलाएं। रसोई में उचित वेंटिलेशन रखें और संभव हो तो चिमनी का इस्तेमाल करें। खाना बनाते समय बर्तनों को ढककर रखने से भी धुएं और भाप को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।



घर में धूल जमा न होने दें

घर की हवा में मौजूद धूल के कण एलर्जी और सांस संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए फर्नीचर, पंखे, खिड़कियों, पर्दों और सोफे की नियमित सफाई करें। झाड़ू लगाने के बजाय गीले कपड़े से फर्श और सतहों की सफाई करना बेहतर है, क्योंकि सूखी झाड़ू से धूल दोबारा हवा में फैल सकती है। बेडशीट, तकिए के कवर और पर्दों को भी समय-समय पर धोते रहें।



अगरबत्ती और मच्छर कॉइल का इस्तेमाल कम करें

घर को खुशबूदार बनाने के लिए अगरबत्ती, धूपबत्ती और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल आम है। वहीं मच्छरों से बचने के लिए लोग कॉइल जलाते हैं। लेकिन इन चीजों से निकलने वाला धुआं और कुछ रासायनिक तत्व घर की हवा को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर जब कमरा बंद हो, तब इनका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इनका इस्तेमाल सीमित करें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी या अन्य धुआं रहित विकल्प अपनाएं।



घर में नमी और फफूंद न पनपने दें

दीवारों पर सीलन, बाथरूम में नमी और गीले कोनों में फफूंद लगना घर की हवा को खराब कर सकता है। फफूंद के छोटे-छोटे कण हवा में फैलकर एलर्जी और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। इसलिए बाथरूम और रसोई को इस्तेमाल के बाद सूखा रखें। पाइप से पानी का रिसाव होने पर तुरंत मरम्मत करवाएं। घर में नमी की समस्या हो तो उसे नजरअंदाज न करें।

जरूरत के अनुसार एयर प्यूरीफायर लगाएं

अगर आपके इलाके में वायु प्रदूषण ज्यादा रहता है या घर के आसपास निर्माण कार्य और वाहनों का धुआं अधिक है, तो एयर प्यूरीफायर उपयोगी हो सकता है। खरीदते समय HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर को प्राथमिकता दें। कमरे के आकार के अनुसार इसकी क्षमता चुनें और फिल्टर को निर्माता के निर्देशों के अनुसार साफ या बदलते रहें। ध्यान रखें कि एयर प्यूरीफायर प्रदूषण के सभी स्रोतों को खत्म नहीं करता, इसलिए वेंटिलेशन और सफाई भी जरूरी है।