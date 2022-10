World Food Day: विश्व खाद्य दिवस आज, जानें भोजन से जुड़े इस दिन का इतिहास और महत्व

हर साल 16 अक्तूबर को दुनियाभर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 1945 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य भुखमरी के खिलाफ कार्रवाई करना था। उसके बाद 1979 को पहली बार विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। तब से हर साल 16 अक्तूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का विशेष महत्व है। खाद्य दिवस के मौके पर लोगों को खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की जरूरत के बारे में जागरूक किया जाता है। पौष्टिक आहार किसी भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। स्वाद के साथ ही सेहत पर ध्यान रखने के लिए पौष्टिक आहार को अपनी डाइट में शामिल करें।साल 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) की स्थापना हुई। यह संगठन खाद्य सुरक्षा और पोषक तत्व पर कार्य करता है। संगठन खाद्य और पौष्टिक आहार के प्रति लोगों को जागरूक करता है। संगठन के प्रयासों के चलते 1979 में वर्ल्ड फूड डे मनाने का फैसला लिया गया। 16 अक्तूबर 1981 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई।हर साल संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करने का काम करता है। संगठन इस दिन के लिए एक खास थीम का निर्धारण करता है। इस साल विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम 'किसी को भी पीछे न छोड़ें' (Leave NO ONE behind) है।दुनिया के कई देश वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन देशों में लोगों को संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा। इस कारण अधिकांश आबादी कुपोषित हो रही है। संतुलित और पौष्टिक आहार की कमी के कारण लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। इसी कुपोषण की समस्या को खत्म करने और लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है।