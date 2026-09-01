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Hindi News ›   Lifestyle ›   Food ›   Why Do We Crave Pakoras During Rain? The Science Behind Monsoon Food Cravings

मानसून फूड टिप्स: बारिश और पकौड़ों का क्या है कनेक्शन? जानिए क्यों बढ़ जाती है क्रेविंग

Tue, 01 Sep 2026 11:23 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 01 Sep 2026 11:23 AM IST
सार

Rainy Season Recipes: चाय और पकौड़ों का कॉम्बिनेशन भारतीय मानसून कल्चर का हिस्सा बन चुका है। बचपन की यादों से लेकर परिवार के साथ बिताए बारिश के पलों तक, ये स्वाद भावनाओं से भी जुड़ जाता है। तो आखिर बारिश में पकौड़े इतने खास क्यों लगते हैं? 

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Why Do We Crave Pakoras During Rain? The Science Behind Monsoon Food Cravings
मानसून में चाय पकौड़े खाने का मन क्यों करता है - फोटो : Ai

विस्तार
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Monsoon Food Cravings: बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मौसम सुहाना हो जाता है और अचानक मन करता है कि हाथ में गरमा-गरम चाय हो और प्लेट में कुरकुरे पकौड़े। प्याज, आलू, पालक, पनीर या मिर्च के पकौड़े, मानसून में इनका स्वाद जैसे दोगुना हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के मौसम में खासतौर पर पकौड़े खाने की इच्छा क्यों बढ़ जाती है? 

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इसके पीछे सिर्फ हमारी पसंद या आदत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि मौसम, तापमान, खुशबू, स्वाद, यादें और हमारी खाने की मनोवैज्ञानिक पसंद भी भूमिका निभाती है। बारिश के दौरान ठंडा और नम मौसम शरीर को गर्म और आराम देने वाले खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित कर सकता है। वहीं, गर्म तेल में तले पकौड़ों की खुशबू और कुरकुरी बनावट हमारी फूड क्रेविंग को और बढ़ा देती है।
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इसके अलावा चाय और पकौड़ों का कॉम्बिनेशन भारतीय मानसून कल्चर का हिस्सा बन चुका है। बचपन की यादों से लेकर परिवार के साथ बिताए बारिश के पलों तक, ये स्वाद भावनाओं से भी जुड़ जाता है। तो आखिर बारिश में पकौड़े इतने खास क्यों लगते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प वजहें।
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बारिश में पकौड़े खाने की इच्छा क्यों बढ़ती है?


1. ठंडे मौसम में गर्म खाना ज्यादा अच्छा लगता है

  • बारिश के दौरान तापमान अक्सर कम महसूस होता है।
  • ऐसे मौसम में गरमा-गरम पकौड़े खाने से शरीर और मन दोनों को आराम का एहसास हो सकता है।
  • गर्म भोजन की भाप और तापमान इसे ठंडे मौसम के लिए खास तौर पर आकर्षक बनाते हैं।


2. कुरकुरी बनावट क्रेविंग बढ़ाती है

  • पकौड़ों की सबसे बड़ी खासियत उनका क्रिस्पी टेक्सचर है।
  • बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम हिस्सा खाने का अनुभव बेहद संतोषजनक होता है।
  • यही कॉन्ट्रास्ट हमें एक के बाद एक पकौड़ा खाने के लिए प्रेरित कर सकता है।


3. गर्म तेल में तलने की खुशबू

  • पकौड़े तलते समय निकलने वाली खुशबू भूख बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है।
  • प्याज, मसाले, बेसन और तेल का मिश्रण एक ऐसी महक पैदा करता है, जिसे महसूस करते ही खाने की इच्छा तेज हो सकती है।


4. चाय के साथ बनती है परफेक्ट जोड़ी

  • भारतीय घरों में बारिश का मतलब अक्सर चाय और स्नैक्स से भी जुड़ा होता है।
  • गरमा-गरम चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े स्वाद का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो मानसून में बेहद लोकप्रिय है।


5. कंफर्ट फूड का एहसास

  • बारिश में घर के अंदर बैठकर पसंदीदा स्नैक खाना हमें आराम और खुशी का एहसास दे सकता है।
  • पकौड़े कई लोगों के लिए इसी तरह के कंफर्ट फूड बन जाते हैं।


6. पुरानी यादों से जुड़ा स्वाद

  • बारिश में पकौड़े सिर्फ खाना नहीं, बल्कि यादों का हिस्सा भी हैं।
  • स्कूल से छुट्टी, परिवार के साथ शाम की चाय या घर में अचानक बने पकौड़े, ऐसी यादें किसी खास मौसम और खाने के बीच मजबूत संबंध बना सकती हैं।


7. मानसून और पकौड़े की परंपरा

  • भारत में लंबे समय से बारिश के मौसम में पकौड़े, समोसे, चाय और दूसरे गर्म स्नैक्स का चलन रहा है।
  • इसलिए बारिश शुरू होते ही हमारा दिमाग इन चीजों को मानसून के अनुभव से जोड़ लेता है।



बारिश में पकौड़े खाएं तो इन बातों का रखें ध्यान

  • पकौड़े स्वादिष्ट जरूर हैं, लेकिन इन्हें संतुलित मात्रा में खाना बेहतर है।
  • बहुत ज्यादा तला हुआ खाना रोजाना की डाइट का हिस्सा बनाने के बजाय कभी-कभार आनंद के तौर पर लिया जा सकता है।
  • पकौड़ों के साथ पुदीना या धनिया चटनी, दही जैसी चीजें भी परोसी जा सकती हैं।
  • घर पर बनाते समय साफ तेल और ताजी सामग्री का इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
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