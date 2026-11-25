Idli Without Curd: सुबह के नाश्ते में अगर कुछ हल्का, स्वादिष्ट और हेल्दी खाने का मन हो तो इडली एक बेहतरीन विकल्प है। आमतौर पर इडली बनाने के लिए चावल, उड़द दाल और दही या खमीर उठाने की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना दही और बिना चावल-दाल के भी आप घर पर बेहद सॉफ्ट और स्पंजी इडली बना सकते हैं? जी हां, सूजी से बनने वाली इंस्टेंट इडली की यह रेसिपी उन लोगों के लिए शानदार है, जिनके पास सुबह ज्यादा समय नहीं होता।

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इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सूजी, पानी और ईनो की मदद से झटपट इडली तैयार की जा सकती है। अगर आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं। इसमें न तो दही की जरूरत है और न ही बैटर को घंटों तक फर्मेंट करने की परेशानी।बच्चों के टिफिन से लेकर ऑफिस जाने वालों के नाश्ते तक, यह आसान रेसिपी हर किसी के काम आ सकती है। आइए जानते हैं बिना दही के सूजी इडली बनाने का आसान तरीका और कुछ जरूरी टिप्स, जिनकी मदद से आपकी इडली बाजार जैसी मुलायम बनेगी।

बिना दही के इडली बनाने के लिए सामग्री

इस इंस्टेंट इडली को बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी,



1 कप बारीक सूजी

लगभग 3/4 कप पानी (जरूरत के अनुसार थोड़ा कम-ज्यादा)

1/2 छोटा चम्मच ईनो फ्रूट सॉल्ट

खट्टास के लिए नींबू/ विनिगेर/ टाटरी

स्वादानुसार नमक



इंस्टेंट इडली बनाने की आसान विधि

स्टेप 1: सूजी का बैटर तैयार करें

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में एक कप बारीक सूजी लें। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि बैटर में गांठें न पड़ें। बैटर की कंसिस्टेंसी न ज्यादा पतली हो और न ही बहुत गाढ़ी।



स्टेप 2: बैटर को आराम दें

अब तैयार बैटर को करीब 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे सूजी पानी को अच्छी तरह सोख लेगी और बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर बैटर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं।



स्टेप 3: ईनो मिलाएं

इडली बनाने से ठीक पहले बैटर में ईनो, नींबू का रस और थोड़ा नमक डालें। हल्के हाथों से एक दिशा में मिलाएं। ईनो मिलाने के बाद बैटर को ज्यादा देर तक न रखें, वरना इडली अच्छी तरह फूलेगी नहीं।



स्टेप 4: इडली को स्टीम करें

अब इडली के सांचे में हल्का तेल लगाएं और उसमें बैटर भर दें। पहले से गर्म स्टीमर में इडली के सांचे रखें। मध्यम आंच पर लगभग 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं।



स्टेप 5: तैयार है स्पंजी इडली

इडली पकने के बाद गैस बंद कर दें और कुछ मिनट ठंडा होने दें। अब चम्मच या चाकू की मदद से इडली को सांचे से निकाल लें। आपकी गर्मागर्म सूजी इडली तैयार है।



इडली को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के खास टिप्स



बैटर बनाने के लिए बारीक सूजी का इस्तेमाल करें।

सूजी को कम से कम 10 मिनट आराम जरूर दें।

ईनो हमेशा स्टीम करने से ठीक पहले मिलाएं।

बैटर में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें।

इडली को बहुत देर तक स्टीम न करें, वरना वे सूखी हो सकती हैं।



किसके साथ सर्व करें सूजी इडली?

गर्मागर्म सूजी इडली को नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ परोस सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी इसे आसानी से शामिल किया जा सकता है।

