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Hindi News ›   Lifestyle ›   Ganesh Chaturthi Decoration Ideas: How to Decorate Bappa’s Darbar with Beautiful Lights

गणेश उत्सव: आने वाली है गणेश चतुर्थी! लाइट्स से ऐसे सजाएं बप्पा का दरबार, घर लगेगा बेहद खूबसूरत

Tue, 08 Sep 2026 02:40 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 08 Sep 2026 02:40 PM IST
सार

Ganesh chaturthi 2026: आजकल घर की सजावट में लोग कम बजट में भी क्रिएटिव आइडियाज अपना रहे हैं। छोटे फ्लैट हों या बड़ा घर, सही लाइटिंग से गणपति का मंडप भव्य बनाया जा सकता है।

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Ganesh Chaturthi Decoration Ideas: How to Decorate Bappa’s Darbar with Beautiful Lights
गणेश चतुर्थी की सजावट - फोटो : Ai

विस्तार
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गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही घरों में उत्साह, भक्ति और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए लोग अपने घरों को खास तरीके से सजाते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान बप्पा के दरबार यानी पूजा मंडप की सजावट पर दिया जाता है। फूलों, रंगोली, कपड़ों और सजावटी सामान के साथ अगर सही तरीके से लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, तो साधारण सा पूजा कोना भी बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे सकता है। फेयरी लाइट्स की हल्की चमक, LED स्ट्रिंग्स का रंगीन प्रकाश और दीयों की पारंपरिक रोशनी मिलकर बप्पा के दरबार को दिव्य माहौल दे सकती है।

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आजकल घर की सजावट में लोग कम बजट में भी क्रिएटिव आइडियाज अपना रहे हैं। छोटे फ्लैट हों या बड़ा घर, सही लाइटिंग से गणपति का मंडप भव्य बनाया जा सकता है। हालांकि सजावट करते समय सुरक्षा और पूजा स्थल की गरिमा का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर लाइट्स के साथ बप्पा का दरबार सजाने के कुछ आसान, सुंदर और बजट-फ्रेंडली आइडियाज।
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फेयरी लाइट्स से बनाएं चमकदार बैकग्राउंड
 

बप्पा की प्रतिमा के पीछे फेयरी लाइट्स लगाकर खूबसूरत बैकग्राउंड तैयार किया जा सकता है। सफेद या गर्म पीली रोशनी वाली लाइट्स पूजा स्थल को शांत और पारंपरिक लुक देती हैं। वहीं रंगीन लाइट्स बच्चों और परिवार के लिए अधिक उत्सवपूर्ण माहौल बना सकती हैं। आप इन्हें पर्दे, कपड़े या सजावटी बैकड्रॉप के साथ लगाकर दरबार को आकर्षक बना सकते हैं।

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फूलों और लाइट्स का कॉम्बिनेशन देगा दिव्य लुकगेंदे के फूल, गुलाब या कृत्रिम फूलों की माला के बीच छोटी LED लाइट्स लगाने से गणपति मंडप बेहद सुंदर दिखाई देता है। फूलों की पारंपरिक सजावट के साथ आधुनिक लाइटिंग का मेल पूजा स्थल को भव्य बनाने का आसान तरीका है। दरबार के किनारों पर फूलों की झालर और बीच-बीच में हल्की रोशनी वाला सेटअप खास प्रभाव पैदा कर सकता है।


LED स्ट्रिंग लाइट्स से सजाएं मंडप


अगर आप घर में गणपति का छोटा मंडप बना रहे हैं, तो उसके किनारों पर LED स्ट्रिंग लाइट्स लगाई जा सकती हैं। इन लाइट्स को लकड़ी, कार्डबोर्ड या कपड़े से बने बैकग्राउंड के आसपास लगाया जा सकता है। इससे मंडप की डिजाइन उभरकर दिखाई देती है और शाम के समय पूजा स्थल की खूबसूरती और बढ़ जाती है।


दीयों और इलेक्ट्रिक लाइट्स का रखें खूबसूरत संतुलन


गणेश पूजा में पारंपरिक दीयों का अपना विशेष महत्व और आकर्षण है। बप्पा के दरबार में दीयों की व्यवस्था करने के साथ हल्की इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई जा सकती हैं। यह पारंपरिक और आधुनिक सजावट का सुंदर मेल तैयार करता है। हालांकि जलते हुए दीयों के पास तार, कपड़ा या फेयरी लाइट्स रखते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।


छोटे घर में ऐसे करें स्मार्ट लाइटिंग डेकोरेशन


छोटे फ्लैट या कमरे में बहुत अधिक लाइट्स लगाने के बजाय एक ही जगह पर फोकस्ड लाइटिंग करें। बप्पा की प्रतिमा के पीछे बैकड्रॉप लाइट्स लगाएं और आसपास हल्की सजावट रखें। इससे जगह भरी हुई नहीं लगेगी और पूजा स्थल अधिक व्यवस्थित दिखाई देगा। वॉल-माउंटेड लाइट्स या छोटे LED स्ट्रिंग्स छोटे घरों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।


रंगोली के आसपास भी करें लाइटिंग


गणपति के दरबार के सामने बनाई गई रंगोली के आसपास छोटे LED कैंडल्स या सुरक्षित सजावटी लाइट्स रखी जा सकती हैं। इससे शाम के समय रंगोली का डिजाइन और भी खूबसूरत नजर आता है। फूलों की पंखुड़ियों और रोशनी का संयोजन पूरे पूजा क्षेत्र को उत्सव का खास रूप दे सकता है।


सजावट में रखें सुरक्षा का ध्यान


गणपति मंडप सजाते समय लाइट्स की वायरिंग और बिजली की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खराब तारों का इस्तेमाल न करें और पानी या फूलों के अत्यधिक गीले हिस्से से इलेक्ट्रिक लाइट्स को दूर रखें। जलते हुए दीयों और मोमबत्तियों के पास कपड़े, कागज या इलेक्ट्रिक तार नहीं रखने चाहिए। सुंदर सजावट के साथ सुरक्षित व्यवस्था ही त्योहार की खुशियों को बनाए रखती है।

गणेश चतुर्थी पर बप्पा का दरबार सजाने के लिए बहुत महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। थोड़ी क्रिएटिविटी, फूल, रंगोली और सही लाइटिंग के जरिए आप अपने घर के पूजा स्थल को बेहद सुंदर और दिव्य बना सकते हैं। इस बार बप्पा के स्वागत में रोशनी की ऐसी सजावट करें कि आपका पूरा घर भक्ति और उत्सव के रंग में जगमगा उठे।

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