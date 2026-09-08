जान लें ये बात कोई नहीं बताएगा: घर की लाइट पर आ जाते हैं कीड़े? इन 4 तरीकों से पाएं छुटकारा

घर की लाइट पर आने वाले कीड़ों को कैसे भगाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मियों और बरसात के मौसम में घर की लाइट के आसपास छोटे-छोटे कीड़े-मकौड़े नजर आना आम बात है। खासकर रात में बाहर की रोशनी के पास इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे सकती है।





ऐसे में लाइट बंद करना हर समय संभव नहीं होता, लेकिन कुछ आसान तरीकों से घर के आसपास इनकी मौजूदगी को कम किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि आखिर आप कैसे लाइट पर आने वाले इन कीड़े-मकौड़ों को भगा सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...