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जान लें ये बात कोई नहीं बताएगा: घर की लाइट पर आ जाते हैं कीड़े? इन 4 तरीकों से पाएं छुटकारा
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:11 PM IST
सार
रात में घर की लाइट जलाते ही अगर उसके आसपास कीड़े-मकौड़े जमा होने लगते हैं, तो कुछ आसान उपाय मददगार हो सकते हैं। लाइट की जगह और रोशनी के तरीके में बदलाव के साथ घर की सफाई और खिड़की-दरवाजों की सीलिंग पर ध्यान देना भी जरूरी है।
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घर की लाइट पर आने वाले कीड़ों को कैसे भगाएं?
- फोटो : Amar Ujala AI
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गर्मियों और बरसात के मौसम में घर की लाइट के आसपास छोटे-छोटे कीड़े-मकौड़े नजर आना आम बात है। खासकर रात में बाहर की रोशनी के पास इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे सकती है।
ऐसे में लाइट बंद करना हर समय संभव नहीं होता, लेकिन कुछ आसान तरीकों से घर के आसपास इनकी मौजूदगी को कम किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि आखिर आप कैसे लाइट पर आने वाले इन कीड़े-मकौड़ों को भगा सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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घर की लाइट पर आने वाले कीड़ों को कैसे भगाएं?
- फोटो : Adobe Stock
कैसे भगाएं लाइट पर आने वाले कीड़े मकौड़े?
पहला तरीका
पुदीने के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें
इसे खिड़की-दरवाजे और लाइट के आसपास हल्का स्प्रे करें
इसकी तेज खुशबू लाइट पर आने वाले कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है
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घर की लाइट पर आने वाले कीड़ों को कैसे भगाएं?
- फोटो : Freepik
दूसरा तरीका
लाइट के पास नींबू और लौंग रखकर भी इन कीड़ों-मकौड़ों को भगाया जा सकता है
नींबू में लौंग लगाकर उसे लाइट या दरवाजे-खिड़की के पास रखें
इससे होगा ये कि इसकी गंध कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है
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घर की लाइट पर आने वाले कीड़ों को कैसे भगाएं?
- फोटो : freepik
तीसरा तरीका
कीड़े-मकौड़ों को भगाने में नीम की पत्तियां आपकी मदद कर सकती हैं
ताजी नीम की पत्तियां खिड़की या दरवाजे के पास रख सकते हैं
नीम की तेज गंध कुछ छोटे कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है
ध्यान रहे कि अगर पत्तियां सूखने लगें तो उन्हें बदल दें और नई नीम की पत्तियां वहां लगा दें
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घर की लाइट पर आने वाले कीड़ों को कैसे भगाएं?
- फोटो : Adobe Stock
चौथा तरीका
लाइट पर आने वाले कीड़ों को भगाने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं
कपूर की थोड़ी मात्रा को घर के उस हिस्से में रखा जा सकता है जहां कीड़े ज्यादा आते हैं या लाइट के पास भी रख सकते हैं
इसकी तेज गंध कुछ कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है
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