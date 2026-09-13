गर्भावस्था में खून की कमी का असर: एनीमिया से मां बनी तो बच्चे का दिमाग 4% तक छोटा, सीखने पर खतरा

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ब्रेन कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित शोध में विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों के मस्तिष्क में ये अंतर जीवन के पहले साल में ही देखे जाने शुरू हो जाते हैं, जो आगे चलकर जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। उस समय उनमें सीखने और समझने से जुड़ी गंभीर समस्याएं (कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स) पैदा कर सकते हैं।किंग्स कॉलेज लंदन और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केप टाउन में 300 से अधिक माताओं और उनके बच्चों पर यह अध्ययन किया। उन्होंने तीन महीने से दो साल की उम्र के बीच कई बार बच्चों के दिमाग का स्कैन किया। इसमें पाया गया कि अनीमिया से पीड़ित माताओं के बच्चों के मस्तिष्क का कुल ब्रेन वॉल्यूम, स्वस्थ माताओं के बच्चों की तुलना में औसतन 4% कम था, जबकि इन माताओं में एनीमिया का केवल हल्का रूप ही पाया गया था।