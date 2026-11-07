मुंह के कैंसर के दूसरे लक्षण भी पहचानें



मुंह में लंबे समय तक रहने वाले छाले के अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



मुंह में लाल या सफेद निशान। मुंह के अंदर गाल, जीभ या मसूड़ों पर लाल या सफेद रंग के पैच दिखाई देना।

मुंह, होंठ या गर्दन में बिना किसी स्पष्ट वजह के गांठ या सूजन होना।

खाना या पानी निगलते समय दर्द या परेशानी महसूस होना।



धूम्रपान-शराब और एचपीवी वायरस से भी खतरा



धूम्रपान-शराब का सेवन और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को ओरल कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। एचपीवी वायरस आमतौर पर यौन संपर्क और त्वचा के सीधे संपर्क से फैलता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, नियमित रूप से बहुत ज्यादा शराब पीने से मुंह के कैंसर का खतरा लगभग चार गुना तक बढ़ सकता है।



जो लोग धूम्रपान भी करते हैं और शराब भी पीते हैं, उनमें मुंह के कैंसर का खतरा, आम लोगों की तुलना में करीब 30 गुना तक अधिक हो सकता है।



ओरल हेल्थ फाउंडेशन ने लोगों को सलाह दी है कि सभी लोग समय-समय पर शीशे के सामने खड़े होकर अपने मुंह की जांच करें। रोजाना ब्रश करने के बाद कुछ मिनट अपने मुंह की जांच जरूर करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई देता है तो डॉक्टर या डेंटिस्ट से जरूर मिलें।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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