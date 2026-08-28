सावधान: वजन घटाने के लिए लेते हैं लो-कार्ब डाइट, कहीं अनजाने में दिल को तो नहीं पहुंचा रहे नुकसान?

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



शोधकर्ताओं का कहना है कि आगे चलकर इस तरीके की मदद से डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट यह पहचान सकेंगे कि किन लोगों के लिए किस तरह की डाइट की सलाह दी जा सकती है।



ब्रिटेन की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक, किसी व्यक्ति की रोजाना कुल कैलोरी में सैचुरेटेड फैट की मात्रा करीब 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

पुरुषों के लिए रोजाना अधिकतम करीब 30 ग्राम सैचुरेटेड फैट, जबकि महिलाओं को इसकी मात्रा 20 ग्राम तक सीमित रखने की सलाह दी जाती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए आहार में सैचुरेटेड फैट कम करने और उसकी जगह अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा-3 की मात्रा बढ़ाना ज्यादा अच्छा हो सकता है। अध्ययनकर्ताओं ने सभी लोगों को अलर्ट किया है कि किसी दूसरे व्यक्ति में फायदों को देखकर खुद से कोई डाइट शुरू नहीं करनी चाहिए। विशेषज्ञ से अपनी सेहत के जांच कराएं और उसी के आधार पर किसी डाइट का चयन करना अच्छा विकल्प है।





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स्रोत:

Your genes may decide whether a low-carb diet sends cholesterol soaring



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