सूजन की ये समस्या कब हो सकती है खतरनाक?



डॉक्टर के मुताबिक, अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों में ठंड के कारण होने वाली सूजन किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती। आमतौर पर हाथों-पैरों में सूजन रातभर आराम करने के बाद कम हो जाती है।हालांकि कुछ स्थितियों में ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। इसलिए इसके लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



डॉ. जियोर्जियो बताती हैं कि हार्ट फेलियर की समस्या में भी अक्सर लोगों में ये लक्षण देखे जाते रहे हैं। जब हृदय सही तरीके से खून पंप नहीं कर पाता, तो खून और तरल पदार्थों का दबाव नसों में बढ़ जाता है। इससे शरीर के अलग-अलग हिस्सों, खासकर हाथों और पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है।





इसी तरह कई मामलों में ये समस्या किडनी से जुड़ी बीमारियों के कारण भी हो सकती है। हमारी किडनी खून को फिल्टर करके शरीर से अतिरिक्त पानी, सोडियम और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। लेकिन जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो ये तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं, इसके कारण भी सूजन की समस्या बढ़ जाती है।





डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण भी कई लोगों में ये परेशानी देखी जाती रही है। इसमें शरीर की किसी गहरी नस में खून का थक्का जम जाता है। यह थक्का खून के सामान्य प्रवाह को रोक सकता है और कई बार गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए एक पैर में अचानक सूजन, दर्द होने पर तुरंत जांच जरूरी है।



फिलहाल आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स-3 की समस्या का क्या कारण है, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स इसके लिए कई स्थितियों में जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप भी इस तरह की दिक्कतों से परेशान हैं तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर जांच करा लें।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस से एकत्रित जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है।



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