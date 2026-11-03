सेहत की बात: हार्ट अटैक से बचना है तो रोज करें ये एक काम, 50% तक कम हो सकता है दिल की बीमारी का खतरा

1 of 4 हृदय की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिल की बीमारियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विशेषज्ञ कहते हैं, हृदय रोग विश्व स्तर पर मौत का प्रमुख कारण है, जो हर तीन मौतों में से लगभग एक मौत के लिए जिम्मेदार है। कुछ दशकों पहले तक माना जाता था कि हार्ट की समस्याएं सिर्फ बुजुर्गों को होती है पर अब कम उम्र के लोग भी इसका शिकार होते जा रहे हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, खराब खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, तनाव और जीवनशैली की गड़बड़ी इसका प्रमुख जोखिम कारक हैं। कई अध्ययन बताते हैं कि दिल की स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना जिम नहीं जा पा रहे हैं तो नियमित रूप से पैदल चलने की आदत भी हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है।



मतलब दिल को स्वस्थ रखने के लिए छोटे-छोटे उपाय भी फायदेमंद हो सकते हैं।

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2 of 4 हृदय रोगों का बढ़ता खतरा - फोटो : Adobe Stock

रोजाना वॉक करने से मजबूत होता है दिल



जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (जामा) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, नियमित रूप से पैदल चलना हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ये सभी स्थितियां हृदय रोगों का खतरा बढ़ाती हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, रोजाना 7,000 से 10,000 कदम चलना दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

वहीं, सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट की तेज चाल से वॉक करना भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

3 of 4 ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल रहता है कंट्रोल



नियमित वॉक करने से रक्त संचार बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इससे स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं का जोखिम भी कम हो सकता है। इसके अलावा पैदल चलने से गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार देखा गया और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में भी मददगार है।

अध्ययनों से पता चलता है कि इससे धमनियों में प्लाक जमने और ब्लॉकेज का खतरा भी कम हो सकता है।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भोजन के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलना ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। खासकर डायबिटीज के जोखिम वाले लोगों के लिए यह आदत उपयोगी है। ब्लड शुगर का बेहतर नियंत्रण हृदय को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है।

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4 of 4 वॉक करने के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI