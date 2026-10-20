Dussehra Safety Tips: दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार आते ही देशभर में उत्साह और उमंग का माहौल बन जाता है। कहीं भव्य रामलीला का आयोजन होता है, तो कहीं रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। रंग-बिरंगी दुकानों, स्वादिष्ट पकवानों, खिलौनों और झूलों से सजे मेले बच्चों से लेकर बड़ों तक को आकर्षित करते हैं।

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परिवार और दोस्तों के साथ मेले में घूमना त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देता है। हालांकि, इस उत्साह के बीच अपनी और परिवार की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।दशहरा मेले में भीड़, यातायात, झूलों और रावण दहन के दौरान आग व आतिशबाजी से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखना जरूरी है। खासकर अगर आप बच्चों, बुजुर्गों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए।बच्चों को भीड़ में अकेला छोड़ना, कीमती सामान को असुरक्षित रखना या रावण दहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा सीमा के करीब खड़े होना परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए मेले के लिए निकलने से पहले कुछ आसान सुरक्षा उपाय जान लें, ताकि त्योहार की खुशियां बनी रहें और आप बिना किसी परेशानी के दशहरा का आनंद उठा सकें।

1. भीड़ में बच्चों का हाथ बिल्कुल न छोड़ें



दशहरा मेले में खिलौनों, खाने-पीने की दुकानों और झूलों के कारण बच्चों का ध्यान जल्दी भटक सकता है। ऐसे में उनका हाथ पकड़कर चलें और उन्हें अकेले कहीं जाने न दें। छोटे बच्चों की जेब में अपना नाम और अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखकर एक पर्ची रख सकते हैं। मेले में पहुंचते ही पुलिस सहायता केंद्र या खोया-पाया केंद्र की जगह भी पहचान लें।

बच्चे को पहले से समझाएं कि यदि वह परिवार से बिछड़ जाए, तो किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं न जाए और पुलिसकर्मी या आधिकारिक सहायता केंद्र से मदद मांगे।



2. रावण दहन देखते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें



रावण दहन दशहरा उत्सव का प्रमुख आकर्षण है, लेकिन इस दौरान जलते पुतले, पटाखों और उड़ती चिंगारियों से खतरा हो सकता है। इसलिए आयोजकों और प्रशासन की ओर से निर्धारित सुरक्षित दूरी पर ही खड़े रहें। बैरिकेडिंग पार करने या बेहतर दृश्य पाने के लिए भीड़ के बीच आगे बढ़ने से बचें।



रावण दहन के बाद एक साथ बाहर निकलने की जल्दबाजी न करें। यदि भीड़ बहुत अधिक हो, तो सुरक्षित स्थान पर रुकें और लोगों का दबाव कम होने पर निकास मार्ग से बाहर निकलें।



3. मोबाइल, पर्स और कीमती सामान का रखें ध्यान

मेले की भीड़ में मोबाइल, पर्स या अन्य जरूरी सामान खोने का डर रहता है। इसलिए घर से निकलते समय केवल जरूरी सामान ही साथ रखें। महंगे गहने पहनने और भारी बैग ले जाने से बचें। मोबाइल और पर्स को सुरक्षित जेब या बंद बैग में रखें।



अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहले से एक मिलने की जगह तय कर लें। अगर किसी का संपर्क टूट जाए, तो वहां पहुंचकर एक-दूसरे का इंतजार किया जा सकता है।



4. झूले पर बैठने से पहले बरतें सावधानी

मेले में बड़े-बड़े झूले और मनोरंजक राइड्स बच्चों को खूब लुभाते हैं। लेकिन किसी भी झूले पर बैठने से पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था और संचालक के निर्देशों पर ध्यान दें। अपनी उम्र, लंबाई और क्षमता के अनुरूप ही झूला चुनें। सुरक्षा पट्टी या बेल्ट ठीक से बांधें और झूले के चलते समय चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें।



यदि झूले में कोई खराबी दिखाई दे या सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक न लगे, तो उस पर बैठने से बचें। छोटे बच्चों को बिना निगरानी के झूले पर न छोड़ें।

5. खाने-पीने की चीजें खरीदने समय रखें ध्यान

मेले में चाट, गोलगप्पे, मिठाइयां और कई तरह के पकवान खाने का अपना ही मजा है। लेकिन स्वाद के साथ साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऐसी दुकान से खाना खरीदें जहां खाद्य सामग्री ढकी हो और साफ पानी का इस्तेमाल किया जाता हो। खुले में रखे, बासी या खराब दिखाई देने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।

अपने साथ पानी की बोतल रखें और खाने से पहले हाथ साफ करें। बहुत अधिक तला-भुना या मसालेदार भोजन खाने से बचें, खासकर यदि आपका पेट संवेदनशील है।

6. यातायात और पार्किंग की योजना पहले बना लें



दशहरा के दिन मेले और रावण दहन स्थलों के आसपास यातायात का दबाव बढ़ सकता है। घर से निकलने से पहले स्थानीय प्रशासन की यातायात संबंधी सूचना देख लें। जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। निजी वाहन ले जा रहे हैं, तो उसे निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें।



सड़क पर या आपातकालीन निकास के सामने वाहन खड़ा न करें। वापसी के लिए भी पहले से योजना बनाएं, ताकि भीड़ के बीच अनावश्यक परेशानी न हो।

7. आपातकालीन स्थिति में घबराएं नहीं



मेले में किसी भी तरह की अफवाह, भगदड़ या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर घबराने के बजाय सतर्क रहें। धक्का-मुक्की शुरू होने पर भीड़ को उलटकर चीरने या उसके विपरीत दिशा में जोर लगाने से बचें। जहां संभव हो, किनारे की ओर सुरक्षित खुले स्थान तक पहुंचें और दीवारों, बैरिकेडिंग तथा संकरे रास्तों से दूर रहें।



यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो उसे छुएं नहीं और पुलिस या आयोजन स्थल के सुरक्षा कर्मियों को सूचना दें। किसी आपात स्थिति में भारत में आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर संपर्क किया जा सकता है।