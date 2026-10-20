काम की बात: क्या आपके घर के नल का पानी पीने लायक है या नहीं? खुद ऐसे करें चेक

घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले पानी की क्वालिटी पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। नल से आने वाला पानी साफ दिखाई देता है, इसलिए उसे पीने के लिए सुरक्षित मान लिया जाता है। लेकिन पानी में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और रासायनिक तत्व ऐसे हो सकते हैं, जिनका पता केवल देखकर नहीं लगाया जा सकता।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि घर में आने वाला पानी पीने लायक है या नहीं। कुछ संकेत आपको पानी की क्वालिटी को लेकर सतर्क कर सकते हैं, जबकि सही स्थिति जानने के लिए पानी की जांच कराना सबसे भरोसेमंद तरीका है। चलिए जानते हैं घर के नल में आने वाला पानी पीने योग्य है या नहीं, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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घर का पानी साफ है या नहीं, कैसे चेक करें?
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कैसे पता करें पानी पीने लायक है या नहीं?
पानी के रंग पर दें ध्यान
- पीने का पानी सामान्य तौर पर साफ दिखाई देता है
- ऐसे में अगर नल से आने वाला पानी पीला, भूरा या धुंधला नजर आए, तो इसकी वजह पाइपों में जंग, मिट्टी या अन्य अशुद्धियां हो सकती हैं
- इसलिए हमेशा साफ पानी ही पिएं
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घर का पानी साफ है या नहीं, कैसे चेक करें?
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गंध और स्वाद में बदलाव को न करें नजरअंदाज
- अगर पानी से बदबू आ रही है या उसके स्वाद में अचानक बदलाव हुआ है, तो सावधान हो जाएं
- ऐसी स्थिति में पानी की सप्लाई, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन की जांच कराना जरूरी हो जाता है
- पानी में पेट्रोल, केमिकल या सीवेज जैसी गंध महसूस होने पर इस पानी का इस्तेमाल पीने या खाना बनाने जैसी अन्य चीजों के लिए बिल्कुल न करें
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घर का पानी साफ है या नहीं, कैसे चेक करें?
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पानी की क्वालिटी की जांच करवा सकते हैं?
- पानी की शुद्धता जानने के लिए आप सामान्य जांच किट का इस्तेमाल कर सकते हैं
- हालांकि, बैक्टीरिया और कई रासायनिक तत्वों की सही पहचान के लिए लैब में पानी जांच कराना बेहतर हो सकता है
- भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए लैब की व्यवस्था की गई है
- इसलिए आप अपने राज्य और जिले के अनुसार जांच केंद्र की जानकारी आधिकारिक पोर्टल ejalshakti.gov.in/WQMIS से लेकर वहां पानी चेक करवा सकते हैं
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घर का पानी साफ है या नहीं, कैसे चेक करें?
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- पानी की जांच में बैक्टीरिया के साथ आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक जैसे तत्वों की मौजूदगी भी देखी जा सकती है
- इनकी मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक होने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं
- इसलिए अगर आप चाहें तो अपने घर का या मोहल्ले का पानी यहां चेक करवा सकते हैं