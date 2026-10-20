ध्यान दें: कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

PM Kisan Yojana 24th Installment Date: अगर आप भी एक किसान हैं तो आप भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।
अब तक पीएम किसान योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब बारी 24वीं किस्त की है। ऐसे में योजना से जुड़े किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है। किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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24वीं किस्त कब आएगी?
- फोटो : Adobe Stock
कितने पैसे मिलते हैं किस्त में?
- पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं
- वहीं, इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
- ये पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में आते हैं
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24वीं किस्त कब आएगी?
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कितनी किस्तें आ चुकी हैं?
- अब तक पीएम किसान योजना की कुल 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं
- वहीं, 23वीं किस्त जून महीने में जारी हुई थी
- इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिला था
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24वीं किस्त कब आएगी?
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कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना के तहत साल में तीन बार किस्तें दी जाती हैं
- इन किस्त को लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर दी जाती है
- जैसे- पिछली किस्तें जारी भी हुई
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24वीं किस्त कब आएगी?
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- वहीं, 23वीं किस्त जून में जारी हुई थी
- इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय इसी महीने यानी अक्तूबर में आ सकती है
- हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है