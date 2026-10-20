ध्यान दें: कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

PM Kisan Yojana 24th Installment Date: अगर आप भी एक किसान हैं तो आप भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।





अब तक पीएम किसान योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब बारी 24वीं किस्त की है। ऐसे में योजना से जुड़े किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है। किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...