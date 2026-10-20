करवा चौथ की मेहंदी में न खाएं धोखा: खरीदने से पहले ऐसे करें असली-नकली की पहचान, यहां जानें कुछ बेस्ट तरीके

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ-साथ सोलह शृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। बाजार में इस मौके पर मेहंदी वाले मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी के कई तरह के कोन और पैकेट मिलने लगते हैं।





ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ के लिए मेहंदी खरीदने वाले हैं, तो जान लें कि खूबसूरत रंग देने के दावे करने वाली हर मेहंदी स्किन के लिए सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है और वो असली हो या भी जरूरी नहीं। ऐसे में आप यहां कुछ तरीके जान सकते हैं जो हो सकता है कि आपको असली-नकली मेहंदी में फर्क करने में मदद कर सकें। चलिए जानते हैं। आप आगे असली-नकली मेहंदी की पहचान करने के तरीके जान सकते हैं...