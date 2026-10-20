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करवा चौथ की मेहंदी में न खाएं धोखा: खरीदने से पहले ऐसे करें असली-नकली की पहचान, यहां जानें कुछ बेस्ट तरीके

Tue, 20 Oct 2026 02:30 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 20 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

Karwa Chauth Mehndi: करवा चौथ के लिए मेहंदी खरीदते समय कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है और इन बातों को ध्यान में रखकर आप ये पहचान कर सकते हैं कि मेहंदी सच में असली है या नकली है।

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How to Identify Real and Fake Mehndi Before Karwa Chauth par nakali mehndi ko kaise phechane
करवा चौथ पर कहीं आप तो नहीं लगा रहे नकली मेहंदी? - फोटो : Amar Ujala AI

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ-साथ सोलह शृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। बाजार में इस मौके पर मेहंदी वाले मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी के कई तरह के कोन और पैकेट मिलने लगते हैं। 



ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ के लिए मेहंदी खरीदने वाले हैं, तो जान लें कि खूबसूरत रंग देने के दावे करने वाली हर मेहंदी स्किन के लिए सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है और वो असली हो या भी जरूरी नहीं। ऐसे में आप यहां कुछ तरीके जान सकते हैं जो हो सकता है कि आपको असली-नकली मेहंदी में फर्क करने में मदद कर सकें। चलिए जानते हैं। आप आगे असली-नकली मेहंदी की पहचान करने के तरीके जान सकते हैं...
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How to Identify Real and Fake Mehndi Before Karwa Chauth par nakali mehndi ko kaise phechane
करवा चौथ पर कहीं आप तो नहीं लगा रहे नकली मेहंदी? - फोटो : AI Generated

असली-नकली मेहंदी की पहचान कैसे करें?

पहला तरीका

  • बहुत जल्दी काला रंग देने वाली मेहंदी से सावधान रहें
  • दरअसल, प्राकृतिक मेहंदी आमतौर पर नारंगी-भूरा या लाल-भूरा रंग देती है, जो समय के साथ गहरा हो सकता है
  • वहीं, अगर कोई मेहंदी लगाने के कुछ ही मिनटों में बहुत गहरा काला रंग देती है, तो ऐसी मेहंदी लगाने से बचने की सलाह दी जाती है 
How to Identify Real and Fake Mehndi Before Karwa Chauth par nakali mehndi ko kaise phechane
करवा चौथ पर कहीं आप तो नहीं लगा रहे नकली मेहंदी? - फोटो : AI Generated

दूसरा तरीका

  • मेहंदी की खुशबू से भी आप असली-नकली मेहंदी की पहचान कर सकते हैं
  • प्राकृतिक मेहंदी में आमतौर पर मिट्टी, सूखी पत्तियों या घास जैसी हल्की खुशबू आ सकती है
  • जबकि इसके उलट, बहुत तेज और असामान्य रासायनिक गंध असली मेहंदी से नहीं आती
  • इसलिए ऐसी मेहंदी को खरीदने से बचना चाहिए
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How to Identify Real and Fake Mehndi Before Karwa Chauth par nakali mehndi ko kaise phechane
करवा चौथ पर कहीं आप तो नहीं लगा रहे नकली मेहंदी? - फोटो : AI Generated

तीसरा तरीका

  • मेहंदी असली है या नकली है, इसके लिए आप टिश्यू टेस्ट कर सकते हैं
  • आपको थोड़ी सी मेहंदी को टिश्यू पेपर पर लगाना ह ऐर पिर 10 मिनट बाद देखें कि क्या उसका रंग हल्का नारंगी या संतरी हो गया है, तो ऐसी मेहंदी को असली माना जाता है
  • जबकि, कोई दूसरे कलर देने वाली मेहंदी लगाने से बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल हो सकते हैं
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करवा चौथ पर कहीं आप तो नहीं लगा रहे नकली मेहंदी? - फोटो : AI Generated

चौथा तरीका

  • मेहंदी के रंग का और नाम का लेबल देखें
  • बाजार में जो कोन ब्लैक मेहंदी या इंस्टेंट डार्क स्टेन के नाम से बिकते हैं, वे आमतौर पर नकली या मिलावटी हो सकते हैं
  • इनमें पीपीडी यानी पैरा-फेनिलीनडायमाइन (Para-phenylenediamine) नाम काक खतरनाक केमिकल मिला हो सकता है
  • इससे स्किन पर जलन, फफोले, एलर्जी आदि होने का खतरा हो सकता है
  • इसलिए ऐसी मेहंदी को खरीदने से भी बचने के लिए कहा जाता है
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