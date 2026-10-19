ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है बड़ा सा क्रॉस का निशान? 90% लोग नहीं जानते इसकी असली वजह

जब भी हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं या किसी रेलवे फाटक से ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं, तो लगभग हर व्यक्ति की नजर ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे पर बने बड़े से पीले या सफेद रंग के क्रॉस 'X' के निशान पर जरूर पड़ती है। बहुत से लोग इसे केवल एक डिजाइन या रेलवे की सामान्य लिखावट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रेलवे सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस निशान का बहुत बड़ा महत्व होता है।





यह बड़ा सा क्रॉस का निशान वास्तव में यह प्रमाणित करता है कि वह डिब्बा पूरी ट्रेन का अंतिम डिब्बा है और पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से स्टेशन से गुजर चुकी है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है।

