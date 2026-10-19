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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Is There a Large Yellow 'X' Mark on the Last Coach of Indian Trains? Know Its Real Safety Purpose

ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है बड़ा सा क्रॉस का निशान? 90% लोग नहीं जानते इसकी असली वजह

Tue, 20 Oct 2026 12:58 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 20 Oct 2026 12:58 PM IST
सार

हमारे देश में अधिकतर लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी पर X लिखा हुआ देखते हैं तो मन में सवाल आता है कि आखिर इस क्या अर्थ है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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Why Is There a Large Yellow 'X' Mark on the Last Coach of Indian Trains? Know Its Real Safety Purpose
ट्रेन के पीछे X का मतलब - फोटो : AI

जब भी हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं या किसी रेलवे फाटक से ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं, तो लगभग हर व्यक्ति की नजर ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे पर बने बड़े से पीले या सफेद रंग के क्रॉस 'X' के निशान पर जरूर पड़ती है। बहुत से लोग इसे केवल एक डिजाइन या रेलवे की सामान्य लिखावट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रेलवे सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस निशान का बहुत बड़ा महत्व होता है। 



यह बड़ा सा क्रॉस का निशान वास्तव में यह प्रमाणित करता है कि वह डिब्बा पूरी ट्रेन का अंतिम डिब्बा है और पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से स्टेशन से गुजर चुकी है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है।
 
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Why Is There a Large Yellow 'X' Mark on the Last Coach of Indian Trains? Know Its Real Safety Purpose
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

रेलवे कर्मचारियों और स्टेशन मास्टर के लिए सुरक्षा संकेत

  • ट्रेन के गुजरने पर रेलवे स्टेशन मास्टर और ट्रैक गार्ड अंतिम डिब्बे पर बने क्रॉस के निशान को ध्यान से देखते हैं। 
  • यह निशान इस बात का पक्का सबूत होता है कि ट्रेन का कोई भी डिब्बा रास्ते में या पटरियों पर पीछे नहीं छूटा है और पूरी ट्रेन सही सलामत स्टेशन से निकल गई है।
Why Is There a Large Yellow 'X' Mark on the Last Coach of Indian Trains? Know Its Real Safety Purpose
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

क्रॉस का निशान न दिखने पर रेलवे का इमरजेंसी अलर्ट

  • अगर किसी स्टेशन से गुजरती हुई ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर यह 'X' का निशान नजर नहीं आता है, तो स्टेशन मास्टर तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाता है।
  • इसका मतलब यह माना जाता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे बीच रास्ते में ही ट्रेन से अलग होकर छूट गए हैं, जिसके बाद तुरंत अगली ट्रेनों को रोक दिया जाता है।
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Why Is There a Large Yellow 'X' Mark on the Last Coach of Indian Trains? Know Its Real Safety Purpose
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

पीले निशान के साथ LV बोर्ड और लाल बत्ती का नियम

  • बड़े से 'X' के निशान के साथ ही आखिरी डिब्बे पर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर 'LV' लिखा रहता है, जिसका अंग्रेजी में पूरा मतलब 'लास्ट व्हीकल' होता है। 
  • इसके अलावा रात के समय ट्रेन के पीछे लाल रंग की चमकती हुई बत्ती लगाई जाती है ताकि अंधेरे में भी अंतिम डिब्बे की आसानी से पहचान हो सके।
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Why Is There a Large Yellow 'X' Mark on the Last Coach of Indian Trains? Know Its Real Safety Purpose
Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock

भारतीय रेलवे का अनोखा और मजबूत सुरक्षा तंत्र

  • सड़क पर चलने वाली आम गाड़ियों की तरह ट्रेन में पीछे मुड़कर देखने का विकल्प नहीं होता। 
  • इसलिए दशकों पुराना यह सरल और वैज्ञानिक तरीका आज भी करोड़ों यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करता है। 
  • ट्रेन के पीछे बना यह क्रॉस का निशान रेलवे के आधुनिक और अनुशासित सुरक्षा तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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