धनतेरस का त्योहार आज 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीदकर दिवाली पूजा की तैयारी करते हैं। लेकिन कई बार बाजार में भीड़, समय की कमी या किसी दूसरी वजह से लोग धनतेरस के दिन मूर्ति नहीं खरीद पाते। ऐसे में उनके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या धनतेरस के दिन लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति नहीं खरीद पाए तो दिवाली पर खरीद सकते हैं? क्या धनतेरस के बाद मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है या इसके लिए कोई खास दिन और मुहूर्त होता है?

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अगर आप भी आज लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति नहीं खरीद पाए हैं तो बिल्कुल परेशान न हों। धार्मिक परंपराओं में दिवाली की मुख्य पूजा के लिए नई मूर्ति खरीदने का विकल्प भी होता है। जरूरी नहीं कि हर परिवार धनतेरस के दिन ही मूर्ति खरीदे। आप अपनी सुविधा, स्थानीय पंचांग और परिवार की परंपरा के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं।

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आइए जानते हैं कि धनतेरस के बाद लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति कब खरीद सकते हैं, दिवाली के दिन खरीदना उचित है या नहीं और नई मूर्ति की स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।



धनतेरस पर मूर्ति नहीं खरीद पाए तो कब खरीद सकते हैं? जानें 5 जरूरी बातें

धनतेरस के अगले दिन भी खरीद सकते हैं लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति

अगर आप धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति नहीं खरीद पाए हैं तो अगले दिन भी खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर ही मूर्ति खरीदना सभी परिवारों के लिए अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटी या बड़ी प्रतिमा खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि दिवाली की मुख्य पूजा से पहले मूर्ति घर पहुंच जाए, ताकि पूजा की तैयारी आराम से हो सके।



छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर भी कर सकते हैं खरीदारी

धनतेरस के बाद छोटी दिवाली भी मूर्ति खरीदने का एक विकल्प है। इस दिन आप बाजार जाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई प्रतिमा खरीद सकते हैं। इससे दिवाली की मुख्य पूजा से पहले पूजा स्थल सजाने और अन्य सामग्री जुटाने का पर्याप्त समय मिल सकता है। हालांकि, खरीदारी और स्थापना का समय अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तय करें।



दिवाली के दिन भी खरीद सकते हैं लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति?

अगर आप छोटी दिवाली तक भी मूर्ति नहीं खरीद पाए हैं तो दिवाली के दिन भी खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि, आखिरी समय में बाजारों में भीड़ और दुकानों के समय की समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि मुख्य पूजा से पहले ही मूर्ति घर ले आएं। दिवाली के दिन नई प्रतिमा की स्थापना और पूजा स्थानीय पंचांग में बताए गए शुभ मुहूर्त के अनुसार करें।





मूर्ति खरीदने के लिए किस तरह का स्वरूप चुनें?

दिवाली पूजा के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की सुंदर, साफ-सुथरी और सही सलामत प्रतिमा चुनें। मां लक्ष्मी की कमल पर विराजमान बैठी हुई प्रतिमा और भगवान गणेश की शांत मुद्रा वाली प्रतिमा लोकप्रिय विकल्प हैं। आप मिट्टी, पीतल, चांदी या अपनी पसंद की दूसरी सामग्री से बनी मूर्ति खरीद सकते हैं। मूर्ति का आकार अपने घर के मंदिर और पूजा चौकी के अनुसार रखें।



नई मूर्ति घर लाने के बाद उसे साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। दिवाली पूजा के दिन पूजा स्थल की सफाई करके चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद स्थानीय पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश का स्मरण करके मां लक्ष्मी की पूजा करें और फूल, अक्षत, दीपक तथा मिठाई अर्पित करें।



क्या धनतेरस के बाद लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदना अशुभ है?

नहीं, धनतेरस के बाद मूर्ति खरीदना अशुभ है, ऐसी कोई सर्वमान्य धार्मिक मान्यता नहीं है। धनतेरस पर खरीदारी करना एक लोकप्रिय परंपरा है, लेकिन दिवाली की मुख्य पूजा का महत्व अलग है। अगर आप किसी कारण से धनतेरस पर मूर्ति नहीं खरीद पाए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार दिवाली से पहले या पूजा के लिए समय रहते मूर्ति खरीद सकते हैं।