यूपी में सरकारी नौकरी: सहायक वास्तुकार, खेल अधिकारी और प्रोग्रामर के पदों पर आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने तीन अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 25 पद भरे जाएंगे। इनमें सहायक वास्तुकार नियोजक के 8 पद, खेल अधिकारी के 16 पद और प्रोग्रामर ग्रेड-2 का एक पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

यूपीपीएससी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवार इसी तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ आवेदन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करने का मौका 11 दिसंबर 2026 तक मिलेगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन कर दें। फॉर्म भरने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, उम्र और दूसरी जरूरी शर्तें जरूर जांच लें। परीक्षा की तारीख आयोग बाद में जारी करेगा।

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किन पदों पर कितनी वैकेंसी हैं?

पद का नाम कुल पद सहायक वास्तुकार नियोजक 8 खेल अधिकारी 16 प्रोग्रामर ग्रेड-2 1 कुल पद 25

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

सहायक वास्तुकार नियोजक पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला या नगर, शहर, आवास, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय योजना से जुड़ी डिग्री होनी चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन खेल अधिकारी पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, एनएसएनआईएस या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोचिंग डिप्लोमा और कम से कम दो साल का कोचिंग अनुभव जरूरी है।

वहीं, प्रोग्रामर ग्रेड-2 के लिए स्नातक के साथ कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डीओईएसीसी का 'ए' लेवल प्रमाणपत्र होना चाहिए।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

तीनों पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1986 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों, कुशल खिलाड़ियों और पात्र सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को भी तय नियमों के तहत छूट मिल सकती है। उम्र में छूट से जुड़ी पूरी जानकारी नोटिस में देखी जा सकती है।

आवेदन के लिए ओटीआर क्यों जरूरी है?

यूपीपीएससी के ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए उम्मीदवार के पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर नंबर होना जरूरी है। यह आयोग के पोर्टल पर एक बार होने वाला पंजीकरण है, जिसमें उम्मीदवार अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करते हैं। आवेदन जमा करने से कम से कम 72 घंटे पहले ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेना चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक ओटीआर नहीं कराया है, वे otr.pariksha.nic.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद मिली जानकारी जांचें और अपना ओटीआर नंबर सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले uppsc.up.nic.in वेबसाइट खोलें। होमपेज पर 'ऑल नोटिफिकेशन/एडवर्टाइजमेंट' सेक्शन पर जाएं। यूपीपीएससी भर्ती 2026 का नोटिस खोलें। आवेदन लिंक पर क्लिक करके अपना ओटीआर नंबर दर्ज करें। ओटीआर से भरी गई जानकारी जांचें और बाकी विवरण भरें। अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें। फॉर्म में भरी सभी जानकारियां जांचकर उसे जमा कर दें। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट अपने पास रख लें।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क 200 रुपये और प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना होगा।

यानी कुल 225 रुपये जमा करने होंगे। एससी, एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए कुल शुल्क 105 रुपये है।

दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन 25 रुपये प्रक्रिया शुल्क देना होगा।

महिला उम्मीदवारों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और कुशल खिलाड़ियों का शुल्क उनकी मूल श्रेणी के अनुसार तय होगा।

चयन कैसे किया जाएगा?

इन तीनों पदों के लिए आयोग अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करेगा। उम्मीदवारों का चयन संबंधित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। आयोग ने अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम पास अंक भी तय किए हैं। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 35 प्रतिशत अंक लाने होंगे। वहीं सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। परीक्षा की तारीख और इससे जुड़ी दूसरी जानकारी आयोग की ओर से बाद में जारी की जाएगी।

प्रोग्रामर ग्रेड-2 की परीक्षा कैसी होगी?

प्रोग्रामर ग्रेड-2 की परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय सवालों वाली होगी। इसमें कुल 85 सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा 170 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए दो घंटे मिलेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन से 50 सवाल 100 अंकों के होंगे। तार्किक क्षमता से 15 सवाल 30 अंकों के, गणित से 10 सवाल 20 अंकों के और अंग्रेजी समझ से 10 सवाल 20 अंकों के होंगे। हर सही जवाब के लिए दो अंक मिलेंगे, जबकि गलत जवाब पर एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे। सवाल छोड़ने पर कोई अंक नहीं कटेगा।

कितनी मिलेगी सैलरी?