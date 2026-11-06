दिल्ली हाईकोर्ट: सीनियर पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, 14 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट; ऐसे करें चेक
Delhi High Court SPA City Intimation Slip 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) भर्ती परीक्षा 2026 के पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार 6 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा का शहर देख सकते हैं। टाइपिंग परीक्षा 14 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार यहां सिटी स्लिप डाउनलोड करने से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।
विस्तार
Delhi High Court SPA City Intimation Slip 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) भर्ती परीक्षा 2026 के पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप 6 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है और पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपनी परीक्षा के शहर की जानकारी देख सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है।
कब होगी अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा?
- दिल्ली हाईकोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (ओपन) परीक्षा 2026 के पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा 14 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
- इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पूरी रखने की सलाह दी जाती है।
- परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप जरूर देख लेनी चाहिए।
- इससे उन्हें परीक्षा के लिए निर्धारित शहर की जानकारी मिल सकेगी। हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को सिटी स्लिप जारी की है।
- उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कहां से चेक करें परीक्षा शहर की जानकारी?
उम्मीदवार दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें delhihighcourt.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर भर्ती और परीक्षा से जुड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी दूसरी वेबसाइट के बजाय हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। सिटी इंटिमेशन स्लिप का लिंक जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 14 नवंबर को होनी है, वे समय रहते अपनी परीक्षा के शहर की जानकारी देख लें।
किन उम्मीदवारों के लिए जारी हुई है स्लिप?
यह सिटी इंटिमेशन स्लिप दिल्ली हाईकोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (ओपन) परीक्षा 2026 के उन उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है, जिन्हें पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में शामिल होना है। यह परीक्षा 14 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। ऐसे में संबंधित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा के शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़े सभी नए अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है।
एडमिट कार्ड कब होगा जारी?
- दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की है।
- उपलब्ध जानकारी में एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख नहीं बताई गई है।
- इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।
- ध्यान रखें कि सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग होते हैं।
- सिटी स्लिप से परीक्षा के शहर की जानकारी मिलती है, जबकि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड से जुड़े आधिकारिक निर्देशों का पालन करना होगा।