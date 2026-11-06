दिल्ली हाईकोर्ट: सीनियर पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, 14 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट; ऐसे करें चेक

Delhi High Court SPA City Intimation Slip 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) भर्ती परीक्षा 2026 के पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप 6 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है और पहले चरण की अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपनी परीक्षा के शहर की जानकारी देख सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है।

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