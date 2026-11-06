ईएसआईसी फरीदाबाद: जूनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती, कितना मिलेगा वेतन, कौन कर सकता है आवेदन?

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद ने जूनियर रेजिडेंट और ट्यूटर/डेमॉन्स्ट्रेटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। विज्ञापन संख्या Ad-20/1747/2026/ADMIN के तहत कुल 66 रिक्तियां भरी जानी हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईमेल और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे।

किस पद के लिए कितनी रिक्तियां?

ईएसआईसी ने जूनियर रेजिडेंट के 34 और ट्यूटर/डेमॉन्स्ट्रेटर के 32 पद निर्धारित किए हैं। श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण इस प्रकार है:

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पद कुल पद सामान्य ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जूनियर रेजिडेंट 34 14 9 6 2 3 ट्यूटर/डेमॉन्स्ट्रेटर 32 13 8 5 3 3 कुल 66 27 17 11 5 6

ये रिक्तियां संस्थान की जरूरत के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

जूनियर रेजिडेंट: उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ एनएमसी या मान्यता प्राप्त राज्य चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र जरूरी है।

उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ एनएमसी या मान्यता प्राप्त राज्य चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र जरूरी है। विज्ञापन विज्ञापन ट्यूटर: इस पद के लिए भी मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री और वैध चिकित्सा पंजीकरण होना चाहिए।

इस पद के लिए भी मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री और वैध चिकित्सा पंजीकरण होना चाहिए। डेमॉन्स्ट्रेटर: इस पद के लिए संबंधित विषय में एमएससी और पीएचडी की डिग्री अनिवार्य बताई गई है। निर्धारित विषय ये हैं: एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी

इस पद के लिए संबंधित विषय में एमएससी और पीएचडी की डिग्री अनिवार्य बताई गई है। निर्धारित विषय ये हैं:

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमानुसार नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता और अन्य लागू भत्ते भी मिलेंगे।

ईएसआईसी फरीदाबाद भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?

भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं:

आवेदन की जांच: उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा पंजीकरण और श्रेणी प्रमाणपत्र की जांच होगी। लिखित परीक्षा: पात्र उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका पाठ्यक्रम एमबीबीएस पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। दस्तावेज सत्यापन: अंतिम चयन से पहले मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसकी प्रक्रिया लिखित परीक्षा वाले दिन भी रखी जा सकती है।

लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की तारीख अलग से ईएसआईसी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य रूप से आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान फरीदाबाद में देय 'ESI Fund Account No. 1' के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। इन श्रेणियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है:

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार

दिव्यांग उम्मीदवार

पूर्व सैनिक

एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ईमेल से कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार ईमेल के माध्यम से आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

भर्ती विज्ञापन के साथ दिया गया आवेदन पत्र यानी Annexure-I डाउनलोड करें। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें और जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को मिलाकर एक पीडीएफ फाइल बनाएं। पीडीएफ का नाम अपने पूरे नाम और मोबाइल नंबर के आधार पर रखें। ईमेल का विषय इस प्रारूप में लिखें: Application for the post of [Name of Post] - [Candidate Name] पूरी पीडीएफ neha.n@esic.gov.in पर भेज दें।

यदि आवेदन शुल्क लागू है, तो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, तारीख, राशि और बैंक का नाम ईमेल में लिखना होगा। डिमांड ड्राफ्ट की स्पष्ट प्रति भी संलग्न करनी होगी।

ऑफलाइन आवेदन कहां भेजें?

ऑफलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार भरा हुआ आवेदन पत्र, स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रतियां और मूल डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित पते पर जमा कर सकते हैं।

आवेदन का पता:



कमरा नंबर 9, अकादमिक ब्लॉक,

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,

एनएच-3, एनआईटी, फरीदाबाद,

हरियाणा – 121001

आवेदन के साथ कौन-से दस्तावेज लगेंगे?

उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

10वीं की अंकतालिका या जन्मतिथि प्रमाणपत्र

एमबीबीएस की अंकतालिकाएं और डिग्री प्रमाणपत्र

डेमॉन्स्ट्रेटर पद के लिए एमएससी और पीएचडी प्रमाणपत्र

एनएमसी या राज्य चिकित्सा परिषद का पंजीकरण प्रमाणपत्र

जाति, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

अनुभव प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र

हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर

वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

लागू होने पर 500 रुपये का मूल डिमांड ड्राफ्ट

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 है। उम्मीदवारों को अंतिम तारीख से पहले ईमेल या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करना होगा। लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अधिक जानकारी और भर्ती संबंधी निर्देशों के लिए ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in देखें।