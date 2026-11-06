दिवाली 2026: धनतेरस मुहूर्त शुरू हाेते ही पटना के शोरूम से निकलने लगीं गाड़ियां; आज कितना कारोबार होगा?

आज शुभ धनतेरस है। पटना के बाजारों में सुबह 10 बजे से ही खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। शगुना मोड़, बेली रोड, बोरिंग रोड, फ्रेजर रोड, बाकरगंज रोड, हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, मौर्या लोक समेत कई जगहों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस बार एडवांस बुकिंग ज्यादा हुए हैं। समय ज्यादा न लगे और अपने पसंद का सामान मिले, इसलिए लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने सामान की एडवांस बुकिंग करवा ली थी। एक दिन पहले यानी गुरुवार सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ उमड़ी। आज भी सुबह से लोगों की भीड़ है। धनतेरस को लेकर खरीदारी का मुहूर्त सुबह 11:06 बजे से है। लोग दुकानों पर सामानों की खरीदारी के लिए पहुंच चुके है। दोपहर बाद तो लगभग सभी दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी।

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धनतेरस पर लोगों की भीड़ को देखते हुए पटना के कई कार और बाइक शो रूम आज सुबह छह बजे से ही खुल गए हैं। शो रूम मालिकों के अनुसार, पटना में 10 हजार से अधिक बाइक और स्कूटी, दो हजार से अधिक कार और 1200 से अधिक ई रिक्शा और ऑटों की डिलीवरी होगी। इनमे से कई गाड़ियों को ग्राहकों ने दुर्गापूजा में ही बुक करवा लिया है। कुछ शो रूम में तो गाड़ियों की बुकिंग भी क्लोज हो चुकी है।पटना के इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में टीवी, फ्रिज, वॉशिंगमशीन, डिशवॉशर, माइक्रोवेव खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस बार नौ लाख तक की टीवी और सवा लाख तक के फ्रिज भी बिक रहे हैं। वहीं सजावट के सामान जैसे एलईडी लाइट, डिजाइनर लड़ियां खूब बिक रही हैं।पटना में धनतेरस के कारोबार के पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक, बाजार में लगातार तेजी दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में धनतेरस के दिन पटना में करीब 2,000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इसमें अकेले सर्राफा बाजार की हिस्सेदारी लगभग 500 करोड़ रुपये रही। वहीं, 2024 में कुल कारोबार बढ़कर करीब 3,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि सोना-चांदी के बाजार में लगभग 800 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। वर्ष 2025 में पटना का धनतेरस कारोबार 4,000 करोड़ रुपये के पार चला गया। इस दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में 700 से 750 करोड़ रुपये और सर्राफा बाजार में 650 से 750 करोड़ रुपये तक का कारोबार हुआ। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में पटना के बाजार में धनतेरस की खरीदारी का दायरा लगातार बढ़ा है। इस साल धरतेरस पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया गया है।