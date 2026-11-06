भारतीय तटरक्षक बल: सीजीईपीटी परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी, ऐसे चेक करें कहां मिला परीक्षा केंद्र

भारतीय तटरक्षक बल ने सीजीईपीटी 01/2027 और 02/2027 भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत नविक जीडी, नविक डीबी, यांत्रिक और हाइजीनिस्ट पदों के लिए परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से परीक्षा शहर की जानकारी चेक कर सकते हैं। अब उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार है, जो परीक्षा से 48 से 72 घंटे पहले जारी किया जाएगा।

विज्ञापन