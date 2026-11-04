यूपी पीईटी: लेखपाल से लेकर VDO तक..., जानें परीक्षा पास करने के बाद किन नौकरियों के लिए कर सकते हैं आवेदन

पीईटी के बाद कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं?

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लेखपाल

ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO)

जूनियर असिस्टेंट और कनिष्ठ सहायक

वन रक्षक

एक्स-रे टेक्नीशियन

सहायक लेखाकार

मंडी पर्यवेक्षक

अलग-अलग विभागों के अन्य ग्रुप सी पद

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आवेदन करने से पहले इन बातों की जांच जरूर करें

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

आयु सीमा और आरक्षण से जुड़ी छूट

कंप्यूटर या टाइपिंग की शर्त, अगर लागू हो

संबंधित पद के लिए जरूरी प्रमाणपत्र या अनुभव

क्या पीईटी पास करते ही मिल जाएगी नौकरी?

मुख्य परीक्षा और चयन कैसे होगा?

पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग मुख्य परीक्षा स्किल टेस्ट, यदि पद के लिए जरूरी हो दस्तावेजों की जांच अन्य तय प्रक्रियाएं और अंतिम चयन

यूपी पीईटी का स्कोर उत्तर प्रदेश में कई सरकारी भर्तियों के लिए अहम होता है। आयोग समय-समय पर अलग-अलग विभागों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकालता है। इन भर्तियों में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले पीईटी में शामिल होना होता है। इसके बाद आयोग पीईटी के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। पीईटी के बाद जिन पदों पर भर्ती के मौके मिल सकते हैं, उनमें शामिल हैं:पीईटी के आधार पर निकलने वाली हर भर्ती के लिए योग्यता एक जैसी नहीं होती। उम्मीदवार को जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसकी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी शर्तें अलग से पूरी करनी होंगी। उदाहरण के लिए, कुछ पदों के लिए केवल तय शैक्षणिक योग्यता जरूरी हो सकती है, जबकि कुछ में कंप्यूटर की जानकारी, टाइपिंग या किसी खास विषय की पढ़ाई भी मांगी जा सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को हर भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए।पीईटी में शामिल होना या इसमें अच्छे अंक हासिल करना सरकारी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। यह परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का शुरुआती चरण है। इसके अंकों के आधार पर आयोग आगे होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को छांटता है। इसके बाद संबंधित भर्ती के नियमों के अनुसार चयन के अगले चरण पूरे करने होते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को केवल पीईटी के नतीजे का इंतजार करने के बजाय आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि पीईटी का स्कोर आपको भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका दे सकता है, लेकिन अंतिम चयन अलग-अलग चरणों पर निर्भर करता है।पीईटी के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट होने के बाद उम्मीदवारों को संबंधित पद की मुख्य परीक्षा या आगे की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेना पड़ सकता है। हर भर्ती का तरीका उसके नोटिफिकेशन में बताया जाता है। पद के अनुसार स्किल टेस्ट भी हो सकता है। इसके बाद दस्तावेजों की जांच और दूसरी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। आम तौर पर चयन के अगले चरण इस तरह हो सकते हैं:पीईटी परीक्षा पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और रुचि के अनुसार उन पदों की जानकारी जुटाएं, जिनके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं। लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और वन रक्षक जैसे पदों की भर्ती से जुड़ी खबरों और आयोग की सूचनाओं पर नजर रखें। साथ ही मुख्य परीक्षा के विषयों और संभावित स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। याद रखें, पीईटी पास करना भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का एक रास्ता है, अंतिम नौकरी नहीं। अंतिम मौका संबंधित भर्ती की पात्रता और चयन प्रक्रिया पूरी करने पर ही मिलेगा।