एसएससी संयुक्त हिंदी अनुवादक 2025: पहले दौर का अस्थायी आवंटन परिणाम जारी, कितनों का हुआ चयन, क्या रही कटऑफ?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 (CHTE-2025) के पहले चरण के अस्थायी आवंटन यानी FRTA का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने कुल 532 उम्मीदवारों की अस्थायी रूप से सिफारिश की है। इन उम्मीदवारों को 18 नवंबर 2026 को अपने संबंधित एसएससी क्षेत्रीय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहचान सत्यापन कराना होगा। इस भर्ती में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में सब-इंस्पेक्टर (हिंदी अनुवादक), वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (JTO) सहित ग्रुप-B के गैर-राजपत्रित पद शामिल हैं।

किस श्रेणी में कितने उम्मीदवारों की सिफारिश?

आयोग ने पहले चरण में बताई गई सभी 532 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है। यानी इस चरण में कुल रिक्तियों का 100 प्रतिशत आवंटन किया गया। श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:

विज्ञापन

श्रेणी रिक्तियां सिफारिश किए गए उम्मीदवार अनारक्षित (UR) 228 228 अनुसूचित जाति (SC) 82 82 अनुसूचित जनजाति (ST) 38 38 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 137 137 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 47 47 कुल 532 532

आयोग के अनुसार, अनारक्षित श्रेणी के मानकों पर योग्यता प्राप्त करने वाले 6 SC, 71 OBC और 28 EWS उम्मीदवारों को UR रिक्तियों के तहत आवंटित किया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

7 उम्मीदवारों का परिणाम रोका गया, 4 की उम्मीदवारी रद्द

आयोग ने कुछ उम्मीदवारों के परिणामों पर प्रशासनिक जांच और नियमों के पालन से जुड़ी कार्रवाई भी की है।

रोके गए परिणाम: 7 उम्मीदवारों के परिणाम प्रशासनिक सत्यापन के लिए रोक दिए गए हैं।

7 उम्मीदवारों के परिणाम प्रशासनिक सत्यापन के लिए रोक दिए गए हैं। रद्द उम्मीदवारी: 4 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के कारण रद्द या प्रतिबंधित कर दी गई है। उनके परिणाम पर आगे विचार नहीं किया गया।

आयोग के अनुसार, परीक्षा में शामिल सभी चयनित और गैर-चयनित उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अंक अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।



कटऑफ यहां देखें...



परीक्षा से परिणाम तक: कब-क्या हुआ?

CHTE-2025 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई। इसकी शुरुआत 5 जून 2025 को जारी परीक्षा सूचना से हुई थी। परीक्षा के प्रमुख पड़ाव इस प्रकार हैं:

परीक्षा का चरण तारीख प्रमुख जानकारी पेपर-I का परिणाम 4 नवंबर 2025 3,642 उम्मीदवार पेपर-II के लिए चुने गए पेपर-II की परीक्षा 14 दिसंबर 2025 वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित हुई CRPF SI की सूची 4 जून 2026 शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा (PST/PET) के लिए उम्मीदवार चुने गए ऑनलाइन पद-विकल्प 8 से 11 सितंबर 2026 2,724 उम्मीदवारों ने विभागों और पदों के विकल्प भरे FRTA परिणाम 5 नवंबर 2026 532 उम्मीदवारों की अस्थायी सिफारिश सत्यापन पर्ची डाउनलोड 13 नवंबर 2026, शाम 5 बजे से आधिकारिक पोर्टल से पर्ची डाउनलोड होगी पहचान सत्यापन 18 नवंबर 2026 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी



पेपर-II में शामिल उम्मीदवारों से 8 सितंबर 2026 को रात 11 बजे से 11 सितंबर 2026 को रात 11 बजे तक ऑनलाइन पद-विकल्प और प्राथमिकताएं मांगी गई थीं। कुल 2,724 उम्मीदवारों ने अपने विकल्प जमा किए। इन्हीं उम्मीदवारों पर मेरिट और पदों की प्राथमिकता के आधार पर FRTA के लिए विचार किया गया।

बराबर अंक आने पर मेरिट कैसे तय हुई?

यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के पेपर-I और पेपर-II के कुल अंकों में बराबरी होती है, तो आयोग परीक्षा सूचना के पैरा 17 में दिए गए चार स्तरों वाले नियम के आधार पर मेरिट तय करता है।

पेपर-II के अंक: जिस उम्मीदवार के पेपर-II में अधिक अंक होंगे, उसे ऊंची मेरिट मिलेगी। पेपर-I के अंक: पेपर-II में भी बराबरी रहने पर पेपर-I के अंकों को देखा जाएगा। जन्मतिथि: दोनों पेपरों के अंकों में बराबरी होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। नाम का वर्णक्रम: इसके बाद भी बराबरी रहने पर उम्मीदवारों के नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर क्रम तय होगा।

18 नवंबर को पहचान सत्यापन, 13 नवंबर से डाउनलोड होगी पर्ची

आयोग ने FRTA में अस्थायी रूप से सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के लिए व्यक्तिगत पहचान सत्यापन अनिवार्य किया है। यह प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 को संबंधित एसएससी क्षेत्रीय कार्यालयों में होगी। उम्मीदवारों को इन तारीखों का ध्यान रखना होगा:

सत्यापन पर्ची: 13 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

13 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पहचान सत्यापन: 18 नवंबर 2026 को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में।

18 नवंबर 2026 को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में। व्यक्तिगत उपस्थिति: उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होना होगा।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, पहचान सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवार को अनुपस्थित माना जाएगा और अंतिम नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।