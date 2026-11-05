रेलवे में 10वीं-12वीं के लिए भर्ती: स्काउड-गाइड कोटा वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जानें आवेदन की सभी शर्तें

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर रेलवे ने स्काउट्स एवं गाइड्स कोटे के तहत कुल 27 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन केवल दिल्ली में होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन कब से शुरू होंगे और आखिरी तारीख क्या है?

भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 4 नवंबर 2026 को जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवेदन करना होगा।

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भर्ती से जुड़ी गतिविधि तारीख विस्तृत विज्ञापन जारी 4 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 6 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 लिखित परीक्षा की संभावित तारीख जनवरी 2027

पदों का विवरण

पद का वर्ग वेतन स्तर पदों की संख्या समूह 'सी' स्तर-2 5 समूह 'डी' (पूर्ववर्ती) स्तर-1 22 कुल पद 27

किस पद के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता जरूरी है?

इस भर्ती में पद के स्तर के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। स्तर-2 के पदों के लिए बारहवीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं, स्तर-1 के लिए दसवीं पास और आईटीआई या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों के लिए भी पात्रता रखी गई है।

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स्काउट्स और गाइड्स से जुड़ी कौन-सी तीन शर्तें पूरी करनी होंगी?

उम्मीदवारों के पास स्काउट्स एवं गाइड्स से जुड़े निर्धारित प्रमाणपत्र और अनुभव भी होने चाहिए। आवेदन की तारीख तक ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए:



उम्मीदवार पिछले पांच वर्षों से लगातार किसी मान्यता प्राप्त स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए।

इसके लिए सक्रियता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है।

यह प्रमाणपत्र अधिसूचना के अनुलग्नक-1 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।

प्रमाणपत्र 4 नवंबर 2026 को या उसके बाद जारी किया गया होना चाहिए।

उम्मीदवार राष्ट्रपति स्काउट, राष्ट्रपति गाइड, राष्ट्रपति रोवर या राष्ट्रपति रेंजर होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी वर्ग में हिमालय वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) धारक उम्मीदवार भी पात्र होंगे।

3. राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों में भागीदारी

उम्मीदवार ने कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर या अखिल भारतीय रेलवे स्तर के कार्यक्रमों में भाग लिया हो। इसके साथ ही राज्य स्तर के कम से कम दो कार्यक्रमों में भी भागीदारी जरूरी है। इन तीनों शर्तों में से किसी एक को पूरा नहीं करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

कितनी होनी चाहिए उम्र और किन उम्मीदवारों को मिलेगी छूट?

इस भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी।



पद का स्तर सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति स्तर-2 (समूह 'सी') 18 से 30 वर्ष 18 से 33 वर्ष 18 से 35 वर्ष स्तर-1 (समूह 'डी') 18 से 33 वर्ष 18 से 36 वर्ष 18 से 38 वर्ष

100 अंकों के आधार पर होगा चयन, लिखित परीक्षा के कितने अंक?

उत्तर रेलवे की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा और स्काउट्स एवं गाइड्स से जुड़े प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन शामिल है। अंकों का बंटवारा इस प्रकार होगा:



चयन का आधार अधिकतम अंक लिखित परीक्षा 60 अंक स्काउट्स एवं गाइड्स प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन 40 अंक कुल 100 अंक

लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या होगा?

लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे:

वस्तुनिष्ठ प्रश्न: कुल 40 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। यानी इस भाग के कुल 40 अंक होंगे।

कुल 40 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। यानी इस भाग के कुल 40 अंक होंगे। निबंध आधारित प्रश्न: एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं।

परीक्षा में स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन, उसकी गतिविधियों, इतिहास और नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्तर-1 और स्तर-2 के अनुसार सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी शामिल होंगे।

स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रमाणपत्रों पर कैसे मिलेंगे 40 अंक?

लिखित परीक्षा के अलावा उम्मीदवारों के स्काउट्स एवं गाइड्स प्रमाणपत्रों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 40 अंक निर्धारित हैं। इन अंकों को चार हिस्सों में बांटा गया है।



प्रमाणपत्र और गतिविधि निर्धारित अंक राष्ट्रीय स्तर या अखिल भारतीय रेलवे कार्यक्रम अधिकतम 10 राज्य स्तरीय कार्यक्रम और रैलियां अधिकतम 10 विशेष स्काउट्स एवं गाइड्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अधिकतम 10 जिला स्तरीय रैलियां अधिकतम 10 कुल 40

उत्तर रेलवे भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को आवेदन केवल उत्तर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया छह चरणों में पूरी होगी।