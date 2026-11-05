सीआईएसएफ: पैरामेडिकल एएसआई की परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस जारी, जानें किस विषय से कितने अंक के सवाल आएंगे

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा का पैटर्न और विस्तृत सिलेबस जारी किया है। इस भर्ती के तहत एएसआई/फार्मासिस्ट, एएसआई/लैबोरेटरी टेक्नीशियन और एएसआई/एक्स-रे टेक्नीशियन की रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीआईएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती की लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें चार सेक्शन रखे गए हैं। सामान्य विषयों के लिए कुल 30 अंक और ट्रेड या प्रोफेशन से जुड़े विषयों के लिए 70 अंक निर्धारित किए गए हैं।

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