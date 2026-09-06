ईएमआरएस जेएसए: कनिष्ठ सचिवालय सहायक परीक्षा के दूसरे चरण का रिजल्ट जारी, फटाफट इस लिंक से करे डाउनलोड

राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्टाफ चयन परीक्षा 2025 के तहत कनिष्ठ सचिवालय सहायक (JSA) के दूसरे चरण का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं।

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7,267 रिक्तियों पर चल रही भर्ती

उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाना होगा। यहां अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके रिजल्ट चेक किया जा सकता है।

NESTS ने बताया है कि बाकी पदों के लिए EMRS टियर-2 परीक्षा के परिणाम तैयार किए जा रहे हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। ऐसे में अन्य पदों के लिए टियर-2 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को संबंधित परिणाम घोषित होने का इंतजार करना होगा।

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देखें रिक्तियों का विवरण

पद का नाम रिक्तियों की संख्या प्रधानाचार्य (Principal) 225 पीजीटी (PGTs) 1460 टीजीटी (TGTs) 3962 लेखाकार (Accountant) 61 जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) 228 हॉस्टल वार्डन (Hostel Warden) 635 महिला स्टाफ नर्स (Female Staff Nurse) 550 लैब अटेंडेंट (Lab Attendant) 146 कुल 7267

EMRS की यह भर्ती प्रक्रिया कुल 7,267 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य, महिला स्टाफ नर्स, लेखाकार समेत शिक्षण, प्रशासनिक और अन्य सहायक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।