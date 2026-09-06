यूपी भर्ती 2026: अमरोहा में निकलीं आंगनवाड़ी की 100+ नौकरियां, महिलाएं कब तक कर सकती हैं आवेदन? जानें डिटेल्स

यूपी भर्ती 2026: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 105 पदों पर भर्ती निकली है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है।

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कितनी है परियोजना-वार रिक्तियां

परियोजना का नाम क्षेत्र पदों की संख्या अमरोहा शहर (अमरोहा नगर) शहरी 10 अमरोहा देहात (अमरोहा ग्रामीण) ग्रामीण 9 धनौरा ग्रामीण 26 गजरौला ग्रामीण 17 गंगेश्वरी ग्रामीण 6 हसनपुर ग्रामीण 12 जोया ग्रामीण 25 - - 105

जानें पात्रता की शर्तें

इच्छुक उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। चयन अमरोहा जिले के संबंधित गांव या वार्ड में निवास के आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति मानदेय के आधार पर होगी।

अमरोहा आंगनवाड़ी भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा।

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आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र के प्रमाण के लिए हाईस्कूल की मार्कशीट या प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी।