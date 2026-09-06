राइट्स भर्ती 2026: असिस्टेंट मैनेजर समेत इन पदों चल रही है भर्ती, वेतन दो लाख तक; क्या है आयु सीमा के नियम?

रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न सरकारी कंपनी आरआईटीईएस लिमिटेड ने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन