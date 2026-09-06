जीएसएल भर्ती: सरकारी कंपनी में नौकरी का मौका, ट्रेनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के 31 पद खाली; कितना मिलेगा वेतन?

कौन कर सकता है आवेदन?

मैकेनिकल पद के लिए संबंधित शाखा में 4 साल की बीई/बीटेक/बीएससी (इंजीनियरिंग) डिग्री जरूरी है। इलेक्ट्रिकल पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक्स पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री और फाइनेंस पद के लिए स्नातक के साथ CA/कॉस्ट अकाउंटेंट या फाइनेंस में 2 साल की पीजी डिग्री/डिप्लोमा जरूरी है।

डिग्री और अप्रेंटिसशिप भी मान्य

वर्ग के अनुसार अलग है आयु सीमा

आठ सेमेस्टर के कोर्स में तीसरे सेमेस्टर या चार साल के कोर्स में दूसरे वर्ष से किया गया लेटरल एंट्री मान्य होगा। 10+2 के बाद इंजीनियरिंग में 5 साल का इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री कोर्स भी मान्य है। उम्मीदवार के पास 31 जुलाई 2026 तक कम से कम 1 साल का संबंधित अनुभव या 1 साल की ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए।31 जुलाई 2026 तक यूआर/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 साल, ओबीसी (एनसीएल) की 31 साल और एससी/एसटी उम्मीदवारों की 33 साल होनी चाहिए।