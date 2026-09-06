पीएमबीआई भर्ती: फार्मेसी से बीटेक-एलएलबी तक के लिए मौका, वेतन 1.58 लाख तक, क्या है फॉर्म भरने की लास्ट डेट?

भारतीय फार्मास्युटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो (पीएमबीआई) ने 178 संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां बिक्री एवं मार्केटिंग, खरीद, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई, आईटी एवं सूचना प्रणाली, एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल और मीडिया विभाग में भर्ती होगी।

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कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए स्नातक, बी.फार्मा, एम.फार्मा, बीएससी, बीवीएससी एवं एएच, बी.कॉम, बी.टेक, एमसीए, एलएलबी और जनसंचार की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में जरूरी अनुभव भी होना चाहिए। आवेदन की हार्ड कॉपी डाक या कूरियर के जरिए 24 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी।

पीएमबीआई में खरीद, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स, वित्त, आईटी, एचआर, लीगल, मीडिया, शिकायत निवारण, अंतरराष्ट्रीय सहायता और समन्वय विभाग में भर्ती होगी। पद के अनुसार बी.फार्मा, एम.फार्मा, बीवीएससी एवं एएच, बी.कॉम, बीटेक, एमसीए, एलएलबी, जनसंचार या स्नातक की डिग्री जरूरी है।

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उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए। पद के अनुसार 1 से 18 वर्ष तक का संबंधित अनुभव मांगा गया है। कुछ पदों पर एमबीए, एम.फार्मा, एलएलएम और सीए जैसी अतिरिक्त योग्यता को वरीयता दी जाएगी।