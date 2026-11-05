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Hindi News ›   Jobs ›   Railway Group D Recruitment 2026 Application for 30000 Posts May Begin in November Check Exam Details

आरआरबी ग्रुप डी: रेलवे में 30 हजार नौकरियों का मौका! नवंबर में शुरू हो सकते हैं आवेदन, जानें कब होगी परीक्षा?

Thu, 05 Nov 2026 12:19 PM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 05 Nov 2026 12:19 PM IST
सार

रेलवे में ग्रुप डी के करीब 30 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस भर्ती में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और तकनीकी विभाग के पद शामिल हो सकते हैं। सीबीटी-1 परीक्षा 2027 की पहली तिमाही में कराने का लक्ष्य है। आवेदन की तारीख और पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिस के बाद मिलेगी।
 

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Railway Group D Recruitment 2026 Application for 30000 Posts May Begin in November Check Exam Details
Railway Group D Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने लेवल-वन (ग्रुप डी) के तहत होने वाली भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे के अलग-अलग जोन में खाली पदों की जानकारी मिलने के बाद बोर्ड इस भर्ती का संक्षिप्त नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।
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बताया जा रहा है कि करीब 30 हजार पदों पर भर्ती के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाएंगे।
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किन पदों पर होगी भर्ती?

  • इस भर्ती में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और तकनीकी विभाग से जुड़े दूसरे पद शामिल हो सकते हैं।
  • रेलवे बोर्ड की तैयारी है कि दिसंबर तक आवेदन और चयन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि वर्ष 2027 की आने वाली भर्तियों के लिए नए पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके।
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परीक्षा कब होगी?

  • रेलवे बोर्ड ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1) अगले साल की पहली तिमाही में कराने का लक्ष्य रखा है।
  • इससे भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
  • हालांकि, पदों की सही संख्या, आवेदन की तारीख और परीक्षा का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक नोटिस जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

आवेदन कैसे करना होगा?

  • भर्ती का नोटिस जारी होने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहां ग्रुप डी भर्ती से जुड़ा आवेदन लिंक मिलेगा।
  • इस पर क्लिक करके उम्मीदवार को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद शैक्षणिक जानकारी, जरूरी दस्तावेज और मांगी गई दूसरी जानकारियां देनी होंगी।
  • आवेदन पूरा करने के बाद तय शुल्क जमा करना होगा।
  • अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट या पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।
  • आवेदन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक नोटिस में दी जाएगी।

दिसंबर तक क्या पूरी होगी प्रक्रिया?

  • रेलवे बोर्ड की तैयारी है कि दिसंबर 2026 तक आवेदन और चयन से जुड़ी शुरुआती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
  • इससे अगले साल होने वाली भर्ती की आगे की प्रक्रिया को समय पर शुरू करने में मदद मिल सकती है।
  • हालांकि, चयन प्रक्रिया के सभी चरणों और उनकी तारीखों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
  • उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि करीब 30 हजार पदों की संख्या और नवंबर में आवेदन शुरू होने की बात फिलहाल संभावित है।
  • अंतिम जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक नोटिस से ही स्पष्ट होगी।
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