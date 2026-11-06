एम्स रेवाड़ी: 2.09 लाख तक वेतन वाली नौकरी, आवेदन करने की आज अंतिम तिथि, जल्द भरें फॉर्म, जानें पूरी प्रक्रिया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रेवाड़ी में नौकरी पाने का मौका तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। संस्थान ने वर्ष 2026 के लिए समूह-ए संकाय भर्ती के तहत एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख आज यानी 7 नवंबर 2026 है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को बिना देरी किए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

संस्थान : एम्स रेवाड़ी

: एम्स रेवाड़ी भर्ती का नाम : समूह-ए संकाय भर्ती 2026

: समूह-ए संकाय भर्ती 2026 विज्ञापन संख्या : एफएसी./02/2026

: एफएसी./02/2026 कुल पद : 15

: 15 पदों के नाम : एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर

: एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर आवेदन का माध्यम : ऑफलाइन

: ऑफलाइन अंतिम तारीख: 7 नवंबर 2026

किन विभागों में होगी नियुक्ति?

इस भर्ती के तहत एम्स रेवाड़ी के विभिन्न चिकित्सा विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें चिकित्सा और गैर-चिकित्सा विषयों से जुड़े पद शामिल हैं।

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एनेस्थिसियोलॉजी

शरीर रचना

जीव रसायन

सामान्य चिकित्सा

सामान्य शल्य चिकित्सा

प्रसूति एवं स्त्री रोग

हड्डी रोग

बाल रोग

शरीर क्रिया विज्ञान

मनोचिकित्सा

रेडियोलॉजी

प्रमुख विभाग इस प्रकार हैं:

उम्मीदवारों को अपने संबंधित विभाग में उपलब्ध पद और पात्रता की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन से जांचनी चाहिए।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

एम्स रेवाड़ी ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया है।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 3,000 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग 3,000 रुपये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 3,000 रुपये अनुसूचित जाति 2,400 रुपये अनुसूचित जनजाति 2,400 रुपये दिव्यांग उम्मीदवार कोई शुल्क नहीं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने पर आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट रेवाड़ी में देय होना चाहिए और इसे निदेशक, एम्स रेवाड़ी के नाम पर बनवाना होगा।

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कितनी है आयु सीमा और कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती के सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 7 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों और पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: 5 वर्ष

अन्य पिछड़ा वर्ग: 3 वर्ष

दिव्यांग उम्मीदवार: निर्धारित शर्तों के अनुसार 5 वर्ष

सरकारी कर्मचारी और पूर्व सैनिक: निर्धारित शर्तों के अनुसार 5 वर्ष

हालांकि, आयु में छूट के बाद अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद के अनुसार वेतनमान

पद वेतनमान एसोसिएट प्रोफेसर 1,38,300 से 2,09,200 रुपये असिस्टेंट प्रोफेसर 1,01,500 से 1,67,400 रुपये

इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को संस्थान के नियमों के अनुसार लागू भत्ते भी दिए जाएंगे।

असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता?

दोनों पदों के लिए संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण या अनुसंधान का अनुभव होना जरूरी है। हालांकि, दोनों पदों के लिए अनुभव की शर्त अलग-अलग है।



असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए:

संबंधित विषय में मान्य चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए।

एमडी, एमएस या डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर योग्यता जरूरी है।

डिग्री प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव होना चाहिए।

शरीर रचना, जीव रसायन और शरीर क्रिया विज्ञान जैसे गैर-चिकित्सा विषयों के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, पीएचडी और निर्धारित अनुभव की शर्तें लागू होंगी।

संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जरूरी है।

शिक्षण या अनुसंधान का अधिक अनुभव होना चाहिए।

सामान्य तौर पर कम से कम छह वर्ष का अनुभव मांगा गया है।

कुछ अति विशेषज्ञता वाले विषयों के लिए अलग पात्रता मानदंड लागू हो सकते हैं।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में अपने विषय की पात्रता और अनुभव संबंधी शर्तें जरूर जांचनी चाहिए।

आज ही कैसे करें आवेदन? कहां भेजनी होगी हार्ड कॉपी?

एम्स रेवाड़ी की इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन करना होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसे निर्धारित प्रारूप में भरना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले एम्स रेवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट aiimsrewari.edu.in/ पर जाएं। भर्ती से संबंधित विज्ञापन और आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें। शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अंकपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां लगाएं। जन्मतिथि के प्रमाण, अनुभव प्रमाणपत्र और चिकित्सा पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज संलग्न करें। लागू होने पर श्रेणी प्रमाणपत्र भी लगाएं। निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट और पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें लगाएं। सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र भी संलग्न करें।

आवेदन भेजने का पता

रजिस्ट्रार, आयुष ब्लॉक, भूतल, एम्स, माजरा, रेवाड़ी, हरियाणा-123102



उम्मीदवार आवेदन डाक से भेज सकते हैं या स्वयं कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की हार्ड कॉपी आज यानी 7 नवंबर 2026 तक निर्धारित पते पर पहुंच जानी चाहिए।