पावर ग्रिड में भर्ती: 319 पदों पर आज से आवेदन शुरू, गेट परीक्षा के स्कोर से होगा चयन, कितना मिलेगा वेतन?

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कितने पदों पर होगी भर्ती? POWERGRID इंजीनियर ट्रेनी भर्ती 2026: पदों का विवरण विषय पदों की संख्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 250 सिविल इंजीनियरिंग 48 कंप्यूटर साइंस 21 कुल पद 319 विवरण जानकारी भर्ती संस्था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) पद का नाम इंजीनियर ट्रेनी विज्ञापन संख्या CC/04/2025 मंत्रालय बिजली मंत्रालय कंपनी का दर्जा महारत्न सरकारी कंपनी मुख्य काम देश में बिजली पारेषण व्यवस्था का संचालन कौन कर सकता है आवेदन? आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पूर्णकालिक बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।

विज्ञापन डिग्री में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या इसके बराबर सीजीपीए जरूरी है।

इलेक्ट्रिकल पद के लिए इलेक्ट्रिकल या इससे जुड़े विषयों की डिग्री, सिविल पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पद के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी की डिग्री मांगी गई है।

विज्ञापन विज्ञापन उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर होगी। कितना लगेगा आवेदन शुल्क? सामान्य, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार POWERGRID की वेबसाइट पर जाकर करियर और जॉब ऑपर्च्युनिटीज वाले हिस्से में भर्ती का लिंक खोलें। इसके बाद GATE 2026 का आवेदन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर फॉर्म पूरा करें। जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद शुल्क जमा करें। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी जांच लें और उसकी एक प्रति सुरक्षित रख लें। कैसे होगा चयन और कितना मिलेगा वेतन? उम्मीदवारों का चयन GATE 2026 के अंकों, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा।

चयन में GATE के अंकों को 85 प्रतिशत, समूह चर्चा को 3 प्रतिशत और साक्षात्कार को 12 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।

इन चरणों के बाद चुने गए उम्मीदवारों को कंपनी के तय नियमों के अनुसार चिकित्सा जांच भी पास करनी होगी।

इंजीनियर ट्रेनी का वेतनमान 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक है।

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी।

ओबीसी वर्ग को 3 साल, एससी-एसटी को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार 10 से 15 साल तक की छूट दी जाएगी।



सामान्य, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार POWERGRID की वेबसाइट पर जाकर करियर और जॉब ऑपर्च्युनिटीज वाले हिस्से में भर्ती का लिंक खोलें। इसके बाद GATE 2026 का आवेदन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर फॉर्म पूरा करें। जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद शुल्क जमा करें। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी जांच लें और उसकी एक प्रति सुरक्षित रख लें।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) ने इंजीनियर ट्रेनी के 319 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। सरकारी क्षेत्र की इस कंपनी में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए यह अच्छा मौका है। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लें।