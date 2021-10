IOCL Recruitment 2021: 513 पदों पर भर्ती के लिए आज है आवेदन का आखिरी दिन, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड(आईओसीएल) ने 513 जुनियर इंजीनियर सहायक और जुनियर नर्सिंग सहायक पद के लिए निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। आईओसीएल ने इन पदों के लिए विज्ञापन 23 सितंबर 2021 को जारी किया था, आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्तूबर 2021 है। जिन योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए आवेदन करना है वह आधिकारिक वेबसाइट iocl.com से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।उम्मीदवार को सलाह है कि इन पदों पर आवेदन से पहले जरूरी योग्यता, शैक्षणिक विवरण और चयन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आईओसीएल ने इन पदों पर आवेदन कर रहें उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 सालों का डिप्लोमा और उपरोक्त क्षेत्र में 1 साल का अनुभव मांगा है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इसके बाद शारीरिक परीक्षण के द्वारा किया जाएगा।1.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं।2. होम पेज पर दिख रहे 'Latest Job Opening' के लिंक पर क्लिक करें।3.'Requirement of Experienced Non-Executive Personnel- 2021 in IOCL, Refineries Division' के लिंक पर जाएं और Apply Online पर क्लिक करें।4. direct link here to apply online - IOCL Recruitment 2021 के लिंक पर क्लिक करें।5. आगे बढ़ने के लिए पद और स्थानों का चुनाव करें।6. जरूरी जानकारी, दस्तावेज और तस्वीर अपलोड करें और फीस का भुगतान करें।7. सबमिट के बटन पर क्लिक करें और आगे की जरूरत के लिए आवेदन का प्रिंट निकलवा लें।उम्मीदवार ध्यान दें कि आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 फीसद अंक लाने होंगे। आईओसीएल भर्ती 2021 में केवल एक ही पद पर आवेदन किया जा सकता है, एक से अधिक पद पर आवेदन अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा।