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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   NIC Recruitment 2026: Apply for 376 Scientific/Technical Assistant Posts From September 1

सरकारी नौकरी: गेट स्कोर वालों के लिए सीधी भर्ती, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र में 376 वैकेंसी, वेतन 1.12 लाख

Wed, 26 Aug 2026 02:48 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Wed, 26 Aug 2026 02:48 PM IST
सार

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC) ने साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-ए के 376 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों के पास संबंधित योग्यता के साथ वैध गेट स्कोर होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 1.12 लाख रुपये तक वेतन मिलेगा। आवेदन 1 सितंबर से शुरू होंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी नीचे पढ़ें...
 

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NIC Recruitment 2026: Apply for 376 Scientific/Technical Assistant Posts From September 1
NIC Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने एक शानदार भर्ती निकाली है। एनआईसी ने सीधी भर्ती के तहत साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-ए के 376 पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। ये पद ग्रुप-बी एस एंड टी (गैर-राजपत्रित) श्रेणी के हैं।

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भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 की शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

नोट कर लें सभी जरूरी बातें

 

विवरण जानकारी
भर्ती संस्था राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
पद साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-ए
कुल पद 376
पद का स्तर ग्रुप-बी एस एंड टी, गैर-राजपत्रित
आवेदन शुरू 1 सितंबर 2026, सुबह 10 बजे
आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026, शाम 5:30 बजे तक
आवेदन माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक नोटिस यहां देखें पीडीएफ
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किस क्षेत्र में कितने पद हैं?

एनआईसी ने अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों के आधार पर 376 पदों को बांटा है। सबसे ज्यादा पद कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हैं।

 

क्षेत्र पद
कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी 300
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी 26
डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता 50
कुल 376

 

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शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

उम्मीदवार के पास एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषयों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना-विज्ञान आदि शामिल हैं।

इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में वैध गेट परीक्षा अंक होना भी जरूरी है।

गेट स्कोर क्यों जरूरी है?

उम्मीदवार के पास पद से संबंधित क्षेत्र में वैध गेट स्कोर होना चाहिए। संबंधित गेट क्षेत्र इस प्रकार हैं:

  • कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सीएस
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी के लिए ईसी
  • डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए डीए


यानी केवल शैक्षणिक योग्यता पूरी होना पर्याप्त नहीं है। आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र में वैध गेट स्कोर भी जरूरी है।

कितनी उम्र वाले भर सकते हैं फॉर्म?

  • एनआईसी भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • आयु की गणना आवेदन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी।
  • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन कैसे होगा?

योग्य उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से ये चरण शामिल हैं:

  • आवेदनों की जांच
  • वैध गेट स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार करना
  • दस्तावेज सत्यापन


अर्थात उम्मीदवारों के संबंधित गेट स्कोर की भूमिका चयन में महत्वपूर्ण रहेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

एनआईसी में साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-ए पद पर चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

 

श्रेणी आवेदन शुल्क
सामान्य 800 रुपये
अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) 800 रुपये
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 800 रुपये
अनुसूचित जाति शुल्क में छूट
अनुसूचित जनजाति शुल्क में छूट
दिव्यांग उम्मीदवार शुल्क में छूट
महिला उम्मीदवार शुल्क में छूट


इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से एनआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे है।
 

एनआईसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार NIELIT NIC STA भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले recruitment.nic.in पर जाएं।
  • Scientific/Technical Assistant-A भर्ती लिंक खोलें।
  • रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
  • अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और GATE से जुड़ी जानकारी भरें।
  • अपनी फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करें।
  • अगर लागू हो, तो एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
  • आवेदन को ध्यान से देखें।
  • ऑनलाइन फॉर्म जमा करें।
  • कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
  • भविष्य के इस्तेमाल के लिए एप्लीकेशन नंबर सेव कर लें।
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