सरकारी नौकरी: गेट स्कोर वालों के लिए सीधी भर्ती, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र में 376 वैकेंसी, वेतन 1.12 लाख

शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।



उम्मीदवार के पास एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषयों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना-विज्ञान आदि शामिल हैं।



इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में वैध गेट परीक्षा अंक होना भी जरूरी है।