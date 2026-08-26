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रेलवे: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के सीबीटी-1 का स्कोरकार्ड जारी, ऐसे चेक करें अंक; जानें आगे की प्रक्रिया

Wed, 26 Aug 2026 07:55 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Wed, 26 Aug 2026 07:55 PM IST
सार

रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यूजी सीईएन 07/2025 के सीबीटी-1 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। 3,058 पदों वाली इस भर्ती में सफल अभ्यर्थी अब 17 सितंबर को प्रस्तावित सीबीटी-2 की तैयारी करें। जानें स्कोरकार्ड कैसे चेक करें और आगे की चयन प्रक्रिया क्या होगी।
 

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RRB NTPC UG Scorecard 2026 Released: Check CBT-1 Marks, Result Status and CBT-2 Exam Date
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती सीईएन 07/2025 के तहत आयोजित सीबीटी-1 परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। इससे पहले बोर्ड ने 24 अगस्त 2026 को सीबीटी-1 का रिजल्ट जारी किया था। अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन की जानकारी स्कोरकार्ड के जरिए देख सकते हैं।

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जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा दी थी, वे संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण के माध्यम से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए 3,058 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती 12वीं स्तर की योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए है।

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3,058 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

इस भर्ती के तहत कुल 3,058 पदों को भरा जाना है। भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण यानी सीबीटी-1 मई और जून 2026 में अलग-अलग चरणों में आयोजित किया गया था।

इसके बाद 24 अगस्त 2026 को सीबीटी-1 का परिणाम जारी किया गया। रिजल्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं, जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब बोर्ड ने उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी उपलब्ध करा दिए हैं।

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी मिलेगी?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के परीक्षा प्रदर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। अभ्यर्थी इसमें अपने प्राप्त अंकों और क्वालिफाइंग स्टेटस समेत अन्य संबंधित विवरण देख सकते हैं।

रिजल्ट में जहां मुख्य रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए जाते हैं, वहीं स्कोरकार्ड से अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन की जानकारी देख सकते हैं। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने सीबीटी-1 परीक्षा दी थी, उन्हें अपना स्कोरकार्ड जरूर चेक कर लेना चाहिए।

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अब आगे क्या होगा?

सीबीटी-1 में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण सीबीटी-2 में शामिल होंगे। सीबीटी-2 परीक्षा 17 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है।

इसके बाद पद के अनुसार आगे की चयन प्रक्रिया होगी। इसमें संबंधित पदों के लिए निर्धारित स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। इसलिए सीबीटी-1 में सफल उम्मीदवारों को अब स्कोरकार्ड देखने के साथ-साथ सीबीटी-2 की तैयारी पर भी ध्यान देना चाहिए।

RRB NTPC UG Scorecard कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों की मदद से अपना सीबीटी-1 स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं:

  • सबसे पहले अपने क्षेत्र की आधिकारिक RRB वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर CEN 07/2025 NTPC UG से संबंधित स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
  • अब मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद CBT-1 Score Card लिंक पर क्लिक करें।
  • आपका व्यक्तिगत स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • स्कोरकार्ड में दिए गए अंकों और अन्य विवरणों को ध्यान से जांचें।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 में शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को अब अगले चरण की परीक्षा के लिए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। सीबीटी-2 की प्रस्तावित तारीख 17 सितंबर 2026 है, इसलिए परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करना महत्वपूर्ण है।

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