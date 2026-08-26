रेलवे: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के सीबीटी-1 का स्कोरकार्ड जारी, ऐसे चेक करें अंक; जानें आगे की प्रक्रिया

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती सीईएन 07/2025 के तहत आयोजित सीबीटी-1 परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। इससे पहले बोर्ड ने 24 अगस्त 2026 को सीबीटी-1 का रिजल्ट जारी किया था। अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन की जानकारी स्कोरकार्ड के जरिए देख सकते हैं।

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जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा दी थी, वे संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण के माध्यम से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए 3,058 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती 12वीं स्तर की योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए है।