आईआईटी बीएचयू भर्ती: गैर-शिक्षण पदों निकलीं ढेरों नौकरियां, कौन कर सकता है आवेदन और कितना लगेगा शुल्क? जानें

जूनियर सुपरिटेंडेंट 21 35 वर्ष किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और संबंधित कार्य का अनुभव। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट का ज्ञान जरूरी। विज्ञापन

जूनियर तकनीशियन ग्रुप-I 4 27 वर्ष रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान के साथ 55% अंकों में स्नातक डिग्री। एमएस ऑफिस का ज्ञान जरूरी। विज्ञापन विज्ञापन

जूनियर तकनीशियन ग्रुप-II 11 27 वर्ष मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, सिरेमिक या मटेरियल साइंस में 55% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री। डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी।

जूनियर तकनीशियन ग्रुप-III 3 27 वर्ष इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में 55% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री। डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी।

जूनियर तकनीशियन ग्रुप-IV 4 27 वर्ष सिविल, माइनिंग, आर्किटेक्चर, प्लानिंग या डिजाइन से संबंधित डिग्री/डिप्लोमा। डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी।

जूनियर तकनीशियन ग्रुप-V 4 27 वर्ष कंप्यूटर साइंस/आईटी में 55% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री। डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी।

जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 2 30 वर्ष लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में 55% अंकों के साथ डिग्री/डिप्लोमा या संबंधित एम.लिब. डिग्री।

सहायक अभियंता 2 40 वर्ष सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा और पद के अनुसार 5 से 8 वर्ष का अनुभव।

जूनियर इंजीनियर 3 35 वर्ष सिविल इंजीनियरिंग में 55% अंकों के साथ बीई/बीटेक और 2 वर्ष का अनुभव। डिप्लोमा वालों के लिए 3 वर्ष का अनुभव जरूरी।

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी 1 35 वर्ष हिंदी में स्नातक डिग्री और हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद में 3 वर्ष का अनुभव। अनुवाद से जुड़ा डिप्लोमा व हिंदी सॉफ्टवेयर का ज्ञान वांछनीय।