दिल्ली पुलिस का फिजिकल फिर टला: 27-28 अगस्त को होने वाला टेस्ट स्थगित, क्या रही वजह? नई तारीख पर क्या अपडेट?

क्या बाकी दिनों के शारीरिक परीक्षण भी स्थगित हुए हैं?

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 27 और 28 अगस्त के परीक्षण को ही स्थगित किया गया है। बाकी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।



हालांकि, इससे पहले 22, 24 और 25 अगस्त को होने वाले परीक्षण भी स्थगित किए जा चुके हैं। बारिश के कारण इन तीनों दिनों का शारीरिक परीक्षण अब क्रमशः 10, 11 और 12 सितंबर 2026 को कराया जाएगा। वहीं, 26 अगस्त को राजपत्रित अवकाश होने के कारण कोई शारीरिक परीक्षण निर्धारित नहीं है।



