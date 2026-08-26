बिहार: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 259 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू; जानें योग्यता-आयु सीमा और वेतन

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (BSFC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) के माध्यम से कराई जा रही है। भर्ती विज्ञापन संख्या BCECEB(BSFC)-2026/01 के तहत कुल 259 पद भरे जाएंगे।

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